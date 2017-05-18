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Личный самолёт Элвиса Пресли продадут на аукционе в США

Личный самолёт Элвиса Пресли продадут на аукционе в США
Фото: telegraph.co.uk

Личный самолёт Элвиса Пресли выставят в субботу, 27 мая, на торги в США. Речь идёт о принадлежавшем «королю рок-н-ролла» и его отцу Вернону Пресли самолёте Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, передаёт ТАСС со ссылкой на сайт аукционного дома GWS Auctions.

Более 35 лет транспортное средство находилось в частном владении, стоимость воздушного судна оценивается в сумму 2-3,5 миллиона долларов.

Дизайн самолёта музыканта был разработан специально для Элвиса: его салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковёр. Lockheed Jetstar сохранил свой первоначальный вид, однако лишён двигателей. Представители аукционного дома уточнили: будущий покупатель данного лота сможет использовать приобретение как выставочный объект и таким образом получить многомиллионную прибыль.

Элвис Пресли – легендарный американский певец и актер. Среди наиболее известных композиций музыканта – песни Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, Hound Dog, All Shook Up и другие. Элвис является лауреатом трёх состязательных премий «Грэмми» (1967, 1972 и 1974 годы), а также специальной награды «Грэмми» за жизненные достижения (1971 год).

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#музыка #США #торговля #транспорт

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