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Путешественник из Иванова дошел до космодрома Восточный (видео)

Путешественник из Иванова дошел до космодрома Восточный (видео)
фото: vk.com

Илья Фролов, путешественник из Иванова, третий год идущий пешим марш-броском из Выборга во Владивосток, сейчас находится в Амурской области. 19 мая парень оказался на космодроме Восточный и скоро планирует быть в Благовещенске.

В дорогу Илья отправился 1 марта 2015 года. За два года он прошел 7 700 километров. В основном Илья двигается вдоль федеральной трассы. Свои впечатления и маршрут освещает в социальной сети. 10 апреля он пришел в Амурскую область, с тех пор успел побывать на станции Ерофей Павлович, в Сковородине, в селе Невер, в посёлке Магдагачи и Шимановске. Ночует он в палатке, придорожных отелях и на «вписках» – у случайных радушных знакомых. О космодроме Илья написал: «Там масштабно... Много дорог, много заборов, но без ракеты вид не тот...».

В одном из амурских гостиничных заведений к парню отнеслись недоброжелательно. «К моему глубокому удивлению, вскоре после оплаты и начала заселения хозяин гостиницы наотрез отказался селить меня в номере, узнав от знакомых, что я иду уже третий год. Интересный поворот. Не менее интересна формулировка: "Ты странный" и "Ты там всё испачкаешь". Такой дичи я не слышал за всё путешествие, ну да ладно.… Зато он позволил бесплатно переночевать в местной кочегарке. И хоть мне в тот раз не удалось помыться и постирать вещи, я зарядил электронику и набрал питьевой воды. И это хорошо», – пишет Илья.

За время путешествия ивановец сменил девять пар кроссовок, периодически страдает от натёртых ног, в начале путешествия в Амурской области его заносила метель, сейчас же – припекает солнце. Парню помогают люди из проезжающих мимо машин, а местные жители, следящие за путешественником в соцсети, организовывают встречу и угощают едой.

Про Амурскую область Илья пишет немного: разбитые периодически дороги, мало машин, скучно – не с кем общаться. Впечатлил молодого человека цветущий багульник и сгоревшие рощи: «Редкая картина: крупные обгоревшие деревья вырваны с корнями и хаотично повалены в разные стороны».

В Шимановске путешественник сделал большую остановку, заночевал у знакомых по Интернету и даже провёл акцию по уборке: «Устроил маленький субботник на местной набережной. У меня не всегда получается в пути тащить с собой мусор до ближайшей урны в путешествии. Так что, можно сказать, что так я восстанавливал экологическую справедливость, что ли… И могу заверить, с лихвой задача была выполнена».

Свое путешествие 24-летний парень планирует завершить этой осенью во Владивостоке, пройдя 10 000 километров.

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#жизнь #космодром #отдых #погода #природа #Сковородино #туризм #Шимановск

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    А он дойдёт до города Благовещенск?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Козловского брат?

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Прям мечта каждого запарившегося офисного работника. Хотя зимой наверное вообще капец так вот идти.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Сразу вспоминается анекдот про хомячка и пластиковый шар. Бродяги были, есть и будут.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

    Бродяжничество — состояние человека, живущего в бедности, скитающегося с места на место, не имеющего жилья, постоянной работы или другого законного источника дохода (средств к существованию). В русскоязычной социологической и юридической литературе бродяжничество обычно определяется как систематическое перемещение лица, не имеющего постоянного места жительства, из одной местности в другую (или в пределах одной местности), с существованием при этом на нетрудовые доходы[1].

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