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сегодня, 14:04 7

В Хабаровске мигранты выращивают собак на еду

В Хабаровске мигранты выращивают собак на еду
Фото: i2.guns.ru

Шокирующий для русского человека бизнес наладили мигранты в Хабаровске. Они выращивают собак специально для еды. Информацию об этом распространили в соцсетях хабаровские зоозащитники, передаёт газета «Молодой дальневосточник».

«К нам в организацию обратилась женщина, которая курирует собаку на стройке на улице Тихоокеанской. Стройку охраняют мужчины из Таджикистана, а работают на стройке выходцы из Кореи. На стройке есть две собаки. Одна из них, сука, сидит на цепи возле охранников, и подавляющее большинство времени её никуда не отпускают. Собака не стерилизованная. Выяснилось, что охранники во время течки специально приводят к ней кобеля, собака рожает щенков, которых охранники продают корейским рабочим», – рассказала председатель Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко.

По её словам, прораб строительного проекта в курсе всего происходящего, но никаких мер не принимает – приезжие граждане беспрепятственно продолжают своё антигуманное дело.

«Не коробит прораба и от криков несчастных щенков, когда рабочие их режут на мясо. Мы со своей стороны написали заявление в миграционную службу, чтобы была проведена проверка по факту законного нахождения трудовых мигрантов строительной компании на территории РФ, а также по поводу нарушения законодательства РФ в части обращения с животными», – отметила Коваленко.

По данным издания, в настоящее время в краевом центре работает ряд подпольных кафе, в которых готовят блюда из собачатины. Кто-то о таких блюдах отзывается с восторгом, кто-то с нескрываемым отвращением.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Кому - "Горячие сердца" не дорого!!!

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    Фууу уроды

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    Кому кусочек Тузика, налетайте, покупайте!!!

  • Крылья

    Крылья
    2 часа назад

    А в Амурской области такого нет?

  • Мазепа

    Мазепа
    59 минут назад

    Конечно же есть, Общество - "Горячие сердца", горячая печенка, горячий хвост!!! название само за себя говорит, Вам сколько кг. завернуть!!!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    24 минуты назад

    Северные корейцы ничем не брезгуют. Им хоть труп человека расчлени-они сьедят.

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    По стройкам области прошлись бы и кто там чего крышует, кто охраняет и кто работает, посмотрели бы. И чего там кушают.

    В Березовке так, одуванчики ели, и козла забили китайцы, одна шкура осталась, копыта и рога.

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