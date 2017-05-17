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сегодня, 13:50 9

Пропавшая благовещенка Катя Солопова нашлась

23 мая в районе Чигирей нашли пропавшую благовещенку Екатерину Солопову. Как сообщалось ранее, девушка 2002 года рождения ушла из дома 20 мая, и все это время ее местонахождение было неизвестно. Подростка искали полицейские и волонтеры. В итоге обнаружила девушку ее мать.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» волонтеры, занимавшиеся поиском, она ездила по городу и искала дочь. Сегодня женщина отправилась в район Чигирей и, когда ехала по трассе, случайно обнаружила беглянку.

Девушка жива и здорова, в настоящее время с ней ведутся беседы, выясняются все обстоятельства ее исчезновения.

Просмотров всего: 3191

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    3 часа назад

    Слава тебе Господи, живаааааа!!! Маме - сил и терпения!

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    3 часа назад

    это албазинская икона помогла! чудо!

  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    Шалава малолетняя

  • тучка

    тучка
    3 часа назад

    Согласна с Дамбо!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Ремня! Чтобы сидеть не могла!

  • тучка

    тучка
    3 часа назад

    Ага, сейчас "она жемать" растолкует вам про ремень. "онажеребёнок"-низзя.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Что-то я из дома ни разу не уходила

  • Капуша

    Капуша
    2 часа назад

    хорошо, что нашлась коза

  • берендей

    берендей
    1 час назад

    Романтики в вас нету... Может, она начиталась Джека Лондона и пошла путешествовать...

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