Пропавшая благовещенка Катя Солопова нашлась

23 мая в районе Чигирей нашли пропавшую благовещенку Екатерину Солопову. Как сообщалось ранее, девушка 2002 года рождения ушла из дома 20 мая, и все это время ее местонахождение было неизвестно. Подростка искали полицейские и волонтеры. В итоге обнаружила девушку ее мать.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» волонтеры, занимавшиеся поиском, она ездила по городу и искала дочь. Сегодня женщина отправилась в район Чигирей и, когда ехала по трассе, случайно обнаружила беглянку.

Девушка жива и здорова, в настоящее время с ней ведутся беседы, выясняются все обстоятельства ее исчезновения.

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Екатерина PL