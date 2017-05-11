Матвиенко: в России не должно быть платного детского здравоохранения

Фото: ntv.ru

Платного детского здравоохранения быть в России не должно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Здоровье – детям». По её мнению, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медпомощи детям, передаёт РИА Новости.

Матвиенко, занимающая пост председателя общественного совета вышеуказанного проекта, подчеркнула, что один из наиболее важных вопросов – это развитие системы амбулаторных и стационарных медицинских учреждений для детей. Спикер также отметила, что «в каждом регионе должен быть создан серьёзный координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям».

Для этого, считает председатель Совфеда, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.

Матвиенко напомнила, что в ближайшее время начнётся формирование федерального бюджета на следующие три года и очень важно вовремя определить важнейшие приоритеты в сфере здоровья маленьких россиян.

«И Совет Федерации, и Дума постараются сделать все, чтобы было обеспечено достаточное финансирование на приоритетные задачи детского здравоохранения», – заверила она.

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#дети #здоровье #российская власть

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Алексей Воскобойников