Дождь и мокрый снег в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 24 мая

Фото: Fishki

В Амурской области 24 мая установится переменная облачность. В отдельных районах пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами ожидается туман. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит от нуля до плюс 5 градусов, местами – до минус 5. Днем термометры покажут 13…18 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 4…6 градусов тепла, днем – плюс 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL