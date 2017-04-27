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сегодня, 13:22 20

В Приамурье разбили памятник Ленину

В Приамурье разбили памятник Ленину
Фото: kprf.ru

В поселке Ушумун Амурской области подростки сильно повредили памятник Ленину, который установлен 90 лет назад. У скульптуры оказались разбиты руки и ноги, части пиджака. Также повреждены постамент и вазоны.

Как сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ, нападавших было двое, памятник они крушили 19 мая, в День пионерии. Это учащиеся 8 и 9-го классов ушумунской школы. Ученики объяснили свои действия разногласиями с политикой основателя советского государства.

Директор школы Ушумуна Алла Судакова пояснила, что школьники, устроившие погром, ранее не были замечены в хулиганских выходках. Напротив, один из учеников недавно занял второе место в олимпиаде по истории. Ребята признали свою вину и готовы совместно с родителями восстановить скульптуру.

Однако теперь восстановительными работами руководит правительство области. В поселок уже приехали специалисты Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Сейчас специалисты оценивают ущерб. До проведения экспертизы любые работы на памятнике запретили.

Памятник Ленину в Ушумуне – один из старейших в Приамурье, недавно ему исполнилось 90 лет. Он установлен вблизи железнодорожного вокзала и находится на учете в министерстве культуры Амурской области. Теперь жители поселка в социальных сетях высказывают опасения, что покалеченный монумент могут снять с учета и отправить на свалку.

«Речи о том, чтобы снять памятник с учета не идет. Сделать это может только правительство России в случае полной физической утраты монумента. Памятник разрушен частично, поэтому его будут восстанавливать», – разъяснил ситуацию начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Просмотров всего: 1785

#память #происшествия

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Ledi

    Ledi
    4 часа назад

    Туда ему и дорога

  • маузер

    маузер
    4 часа назад

    но отправишься туда ты, дура...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Бандеровцы? Маккейновцы - Обамовцы? Инопланетяне?

  • Циник

    Циник
    4 часа назад

    идиёты...

  • Лесная

    Лесная
    3 часа назад

    Пустое,циничное поколение подросло...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Лесная

    Пустое,циничное поколение подросло...



    Не подросло, а вырастили.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    разве в 8 классе уже отечественная история 20 века? как парень может быть не согласным с политикой Ильича, если ему ее еще не преподавали? ))

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Живут эти пдоростки плохо, сукчно, неустроенно, а в этом Ленин виноват, а не кто-то другой. Нонешняя власть ваще не при делах. Оттого и выместили накопившееся зло на изваянии. У японцев научились. Или украинцев.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Циник

    идиёты...



    +

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    Ledi

    Туда ему и дорога



    скаклиха?

  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    Расколотить Лысого - это нормально. Но ведь теперь им придётся ходить мимо раздолбанного Лысого. А это неэстетчино.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дегроды!

    Что там Нестеров про молодёжь для Навального говорил?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Лучше б колотили живых нынешних.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Лучше б колотили живых нынешних.



    К чему это ты призываешь, окаянный?



  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Вырастает быдло.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    маузерно отправишься туда ты, дура...


    +++++++++

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    маузер

    но отправишься туда ты, дура...



    Тебя бы, дурака, отправить туда куда картавая сволочь призывала других отправлять...



    Или, на твой выбор, расстрелять без какой-либо причины, просто так, потому что "ильич" так захотел.



    Скажи честно и прямо на прямой и простой вопрос: хочешь чтобы с тобою поступили так, как Ленин приказывал поступать с не в чём неповинными людьми ?



    Только ответь чётко и прямо.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Лютцов

    Тебя бы, дурака, отправить туда куда картавая сволочь призывала других отправлять...

    Или, на твой выбор, расстрелять без какой-либо причины, просто так, потому что "ильич" так захотел.

    Скажи честно и прямо на прямой и простой вопрос: хочешь чтобы с тобою поступили так, как Ленин приказывал поступать с не в чём неповинными людьми ?

    Только ответь чётко и прямо.



    А, ну т.е. громить памятники - это такая гражданская позиция?

    Можете относиться к Ленину (Сталину, Троцкому, Дзержинскому, продолжить по желанию) как вам угодно, но крушить то, что сделано людьми есть вандализм.

  • Циник

    Циник
    43 минуты назад

    Лютцов

    маузер

    но отправишься туда ты, дура...


    Тебя бы, дурака, отправить туда куда картавая сволочь призывала других отправлять...

    Или, на твой выбор, расстрелять без какой-либо причины, просто так, потому что "ильич" так захотел.

    Скажи честно и прямо на прямой и простой вопрос: хочешь чтобы с тобою поступили так, как Ленин приказывал поступать с не в чём неповинными людьми ?

    Только ответь чётко и прямо.



    давай поименно и списком... кого расстреляли, число, где расстреляли..

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    27 минут назад

    Лютцов
    маузер

    но отправишься туда ты, дура...



    Тебя бы, дурака, отправить туда куда картавая сволочь призывала других отправлять...



    Или, на твой выбор, расстрелять без какой-либо причины, просто так, потому что "ильич" так захотел.



    Скажи честно и прямо на прямой и простой вопрос: хочешь чтобы с тобою поступили так, как Ленин приказывал поступать с не в чём неповинными людьми ?



    Только ответь чётко и прямо.


    Тебе до этого картавого-как до луны пешком. Пыль придорожная.

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