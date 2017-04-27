В Приамурье разбили памятник Ленину

Фото: kprf.ru

В поселке Ушумун Амурской области подростки сильно повредили памятник Ленину, который установлен 90 лет назад. У скульптуры оказались разбиты руки и ноги, части пиджака. Также повреждены постамент и вазоны.

Как сообщает пресс-служба Амурского обкома КПРФ, нападавших было двое, памятник они крушили 19 мая, в День пионерии. Это учащиеся 8 и 9-го классов ушумунской школы. Ученики объяснили свои действия разногласиями с политикой основателя советского государства.

Директор школы Ушумуна Алла Судакова пояснила, что школьники, устроившие погром, ранее не были замечены в хулиганских выходках. Напротив, один из учеников недавно занял второе место в олимпиаде по истории. Ребята признали свою вину и готовы совместно с родителями восстановить скульптуру.

Однако теперь восстановительными работами руководит правительство области. В поселок уже приехали специалисты Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Сейчас специалисты оценивают ущерб. До проведения экспертизы любые работы на памятнике запретили.

Памятник Ленину в Ушумуне – один из старейших в Приамурье, недавно ему исполнилось 90 лет. Он установлен вблизи железнодорожного вокзала и находится на учете в министерстве культуры Амурской области. Теперь жители поселка в социальных сетях высказывают опасения, что покалеченный монумент могут снять с учета и отправить на свалку.

«Речи о том, чтобы снять памятник с учета не идет. Сделать это может только правительство России в случае полной физической утраты монумента. Памятник разрушен частично, поэтому его будут восстанавливать», – разъяснил ситуацию начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

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#память #происшествия

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Александр Авдеев