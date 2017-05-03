В Завитинске мальчик травмировался, упав с высоты

Фото: amsalemmedicalcenter.org

В Завитинске шестилетний мальчик играл с другими детьми в заброшенном доме, он упал с высоты и получил травмы. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В СУ СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что инцидент произошел вечером 20 мая, около 20:00, в районе дома № 105 по улице Комсомольской. Какие именно травмы получил ребенок, в ведомстве не уточнили, отметив, что они характерны для падения с высоты.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Просмотров всего: 27

#дети #происшествия

распечатать

Александр Авдеев