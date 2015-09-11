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Стивен Сигал возьмёт в Приморье «дальневосточный гектар» под новый спорткомплекс

Стивен Сигал возьмёт в Приморье «дальневосточный гектар» под новый спорткомплекс
Фото: russian.rt.com

Известный голливудский актёр Стивен Сигал намерен получить «дальневосточный гектар» в Приморском крае и построить на нём многофункциональный спортивный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чём расскажет новый проект телеканала “Россия 1”. Телезрителям подробно расскажут обо всех этапах, которые пройдёт актёр – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. В будущем на своём гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами», – рассказали в пресс-службе, не уточнив при этом, когда именно начнутся съёмки проекта.

Заявки на получение «дальневосточного гектара» в Приморском крае подали уже 35,5 тысячи россиян. Первые 2 900 участков уже отданы в пользование. При этом на Приморье приходится более трети всех заявок на получение земли на Дальнем Востоке.

Стивен Сигал – киноактёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, шериф и мастер боевых искусств (7 Дан Айкидо). 3 ноября 2016 года указом президента России Владимира Путина Сигал получил российское гражданство. 25 ноября 2016 года Путин лично вручил Сигалу паспорт гражданина России.

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#Дальний Восток #кино #спорт #строительство

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