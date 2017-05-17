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сегодня, 11:31 0

Экс-супруга бизнесмена Потанина подала против него иск на 850 миллиардов рублей

Экс-супруга бизнесмена Потанина подала против него иск на 850 миллиардов рублей
Фото: zampolit.com

Наталия Потанина, бывшая жена известного российского бизнесмена Владимира Потанина, подала к экс-супругу новый иск на 849,2 миллиарда рублей. Об этом, со ссылкой на журнал Forbes, сообщает «Интерфакс».

В своём исковом заявлении госпожа Потанина потребовала признать общей собственностью акции ряда иностранных компаний и взыскать компенсацию за дивиденды с акций «Норильского никеля» и компании «Полюс золото».

Потанины состояли в браке более 30 лет – с 1983 по 2014 год. После развода Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Московской области. В марте 2017 года она подала иск с требованием более 215 миллиардов рублей за акции «КМ Инвест». Также она неоднократно подавала иски, чтобы разделить акции «Норильского никеля» и «Интеррос Интернешнл».

Владимир Потанин – российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель», группы «ПрофЭстейт», холдинга «ПрофМедиа» и компании «Роза Хутор»), генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. Занимает четвёртое место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2016». Его состояние издание оценивает в 12,1 миллиарда долларов. В 2015 году Forbes называл Потанина богатейшим жителем России (с состоянием 15,4 миллиарда долларов).

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#жизнь #суды

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