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Албазинская икона спасла маму амурчанки

Албазинская икона спасла маму амурчанки

Албазинская икона помогла спасти маму амурчанки, живущую на Украине и попавшую реанимацию, сообщает «Благинформ». Маленькое изображение святыни русского Приамурья Ирине подарил одноклассник.

Свой рассказ Ирина прислала в редакцию по электронной почте в апреле 2017 года. Женщина описывает историю болезни своей мамы – родители девушки живут на Украине, мама с больным сердцем оказалась в реанимации. Ирина срочно собралась в дорогу, не забыв взять с собой маленькое изображение Албазинской Божией Матери.

«И случилось чудо. Врач сам головой качает, не верит глазам. Ведь папе сказали, пока я не приехала: "Готовьтесь, сердце, отек легких…" Но пресвятая богородица — защитница! И ее маленькая иконочка рядом, значит, и она рядом. И вот уже мамочка меня увидела, узнала, дышит спокойнее, еще денек — садится, ест. Болезнь отступает. Мамочка иконочку целует, из рук не выпускает, под подушку кладет на ночь. Вот уже переводят ее из реанимации, теперь и мне разрешили оставаться на ночь, кушетку поставили, могу быть рядом целыми сутками с мамой», – рассказала женщина в письме.

Иконку, по словам Ирины, ей подарил одноклассник, тоже житель Благовещенска. В конце своего письма женщина призывает всех к вере и надежде.

Благовещенская епархия призывает горожан делиться своими историями чудес, совершённых по молитвам у Албазинской иконы.

Просмотров всего: 841

#религия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад



    Поехали!

  • Дмитрий Димитров

    Дмитрий Димитров
    59 минут назад

    Чудесное событие, приятная новость! Слава Богу! Женщине выздоровления!

  • Елена2

    Елена2
    41 минута назад

    Приехали уже . История очень обнадеживающая , здоровья и долгих лет жизни женщине , и мира на Родине

  • Indeets

    Indeets
    40 минут назад

    А кто не верит - того посадят

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    30 минут назад

    Хотелось бы услышать мнение о данном случае лечащего врача. Прям таки башкой вертит - ничё понять не может, как так получилось?

  • РАМ

    РАМ
    29 минут назад

    Албазинская икона помогла спасти маму амурчанки, живущую на в Украине и попавшую реанимацию, сообщает «Благинформ». Маленькое изображение святыни русского Приамурья Ирине подарил одноклассник.

  • ay

    ay
    27 минут назад

    Я б на месте врачей начал уходить из медицины. Массово. Один фик на всё волья бохья.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    25 минут назад

    ересь

  • ВП

    ВП
    24 минуты назад

    Да при чем тут врач вообще, все икона.

    "... Врач сам головой качает, не верит глазам..."

    Теперь только в церковь на лечение. По полису ОМС там лечат? Или только платные услуги?

  • Кортик

    Кортик
    16 минут назад

    Поделюсь своей историей

    Иду как-то поздно вечером по городу, темно, вдруг из-за какой то подворотни выскакивают три гопника

    Ну и начинают, что кого как обычно. Уже и нож достали. Думаю все прощаюсь со своим телефоном ,кошельком или даже жизнью...

    Тут откуда ни возьмись появляется Икона Албазинской Божией Матери. Подходит к ним и грамотно так раскидывает по понятиям почему они не правы. Одному с башки втащила. Остальные понятливые оказались, сами сдриснули.

    Вот такое чудо совершила мне Албазинская икона.

  • Vlad2

    Vlad2
    15 минут назад

    Indeets

    А кто не верит - того посадят



    это вопрос, или ответ?))))

  • Vlad2

    Vlad2
    15 минут назад

    "Каждому врачу по иконе!" (с)

  • СкукотаПолная

    СкукотаПолная
    10 минут назад

    А зачем вообще скорую вызывали? В больницу возили. Сразу иконами обложить и ждать чуда. А заодно и селекция будет.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 минуты назад

    СкукотаПолнаяА зачем вообще скорую вызывали? В больницу возили. Сразу иконами обложить и ждать чуда. А заодно и селекция будет.


    Просто так обложить не прокатывает.

    КРЯ!!! однажды видела, как в отделение неврологии доставили мужчину с инсультом.

    На следующий день его палата выглядела похлеще церковного прихода. Везде стояли иконки-свечи-книги-всякая ещё религиозная атрибутика. Не знаю как им это всё позволили в палату Реанимации притащить и расставить. и тётка рядом с ним сидела и молилась без остановки.

    Знаю только, что через 4 дня его мимо моей палаты на каталке провозили и в подвале потом видела его тело для транспортировки в морг.

    Косячил много видать, фигли там и думать.

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