Албазинская икона спасла маму амурчанки

Албазинская икона помогла спасти маму амурчанки, живущую на Украине и попавшую реанимацию, сообщает «Благинформ». Маленькое изображение святыни русского Приамурья Ирине подарил одноклассник.

Свой рассказ Ирина прислала в редакцию по электронной почте в апреле 2017 года. Женщина описывает историю болезни своей мамы – родители девушки живут на Украине, мама с больным сердцем оказалась в реанимации. Ирина срочно собралась в дорогу, не забыв взять с собой маленькое изображение Албазинской Божией Матери.

«И случилось чудо. Врач сам головой качает, не верит глазам. Ведь папе сказали, пока я не приехала: "Готовьтесь, сердце, отек легких…" Но пресвятая богородица — защитница! И ее маленькая иконочка рядом, значит, и она рядом. И вот уже мамочка меня увидела, узнала, дышит спокойнее, еще денек — садится, ест. Болезнь отступает. Мамочка иконочку целует, из рук не выпускает, под подушку кладет на ночь. Вот уже переводят ее из реанимации, теперь и мне разрешили оставаться на ночь, кушетку поставили, могу быть рядом целыми сутками с мамой», – рассказала женщина в письме.

Иконку, по словам Ирины, ей подарил одноклассник, тоже житель Благовещенска. В конце своего письма женщина призывает всех к вере и надежде.

Благовещенская епархия призывает горожан делиться своими историями чудес, совершённых по молитвам у Албазинской иконы.

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#религия

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Анастасия Болотина