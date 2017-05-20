Пожар на авторазборе в Благовещенске вспыхнул из-за неосторожности работника

ИА «Сканер» стала известна причина пожара на авторазборе в Благовещенске, который произошел 20 мая. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем работника предприятия, которого уже привлекли к административной ответственности.

На территории он попытался сжечь мусор в ведре. Однако аккуратно это сделать не получилось, возник пожар.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел на территории авторазбора, расположенного в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьской. Пожар сняли на видео. Изначально говорилось о девяти пострадавших кузовах, позже было уточнено, что их 12.

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Александр Авдеев