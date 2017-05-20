Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 0

Пожар на авторазборе в Благовещенске вспыхнул из-за неосторожности работника

Пожар на авторазборе в Благовещенске вспыхнул из-за неосторожности работника

ИА «Сканер» стала известна причина пожара на авторазборе в Благовещенске, который произошел 20 мая. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем работника предприятия, которого уже привлекли к административной ответственности.

На территории он попытался сжечь мусор в ведре. Однако аккуратно это сделать не получилось, возник пожар.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел на территории авторазбора, расположенного в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьской. Пожар сняли на видео. Изначально говорилось о девяти пострадавших кузовах, позже было уточнено, что их 12.

Просмотров всего: 554

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Завитинске мальчик травмировался, упав с высоты
Происшествия

В Зее рухнувшее дерево едва не придавило дом
В России и мире

Взрыв на стадионе в Манчестере унёс жизни 19 человек (видео)
Происшествия 2

За взятку сотрудник компании «Амур-Мост» получил больше трех лет строгого режима