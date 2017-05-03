Взрыв на стадионе в Манчестере унёс жизни 19 человек (видео)

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Не менее 19 человек погибли, около 50 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Манчестере вечером понедельника, 22 мая, в районе городского крытого стадиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

Ранее очевидцы сообщили о двух взрывах, произошедших после музыкального концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе «Манчестер-Арена» (он вмещает 21 тысячу человек). По словам очевидцев, взрыв произошёл после завершения концерта, когда зрители покидали арену.

«Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв. Тысячи человек разом попытались покинуть стадион, они кричали и плакали. Кругом пахло дымом и чем-то горелым. Это было ужасно», – вспоминает один из очевидцев.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что люди в панике пытаются выбраться из зала, к арене подъехали десятки машин полиции, а также карет скорой помощи.

Компания, управляющая железной дорогой, проходящей поблизости от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено из-за инцидента.

По данным источников в правоохранительных органах США, взрыв на «Манчестер-Арене» мог совершить террорист-смертник. В то же время корреспондент телеканала Sky News подчеркнул, что на данный момент нет никакой информации от британских официальных лиц, которая подтверждала бы эти данные.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прервала избирательную кампанию к парламентским выборам из-за случившегося, назвав произошедший в Манчестере взрыв ужасным терактом.

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Алексей Воскобойников