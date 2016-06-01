За взятку сотрудник компании «Амур-Мост» получил больше трех лет строгого режима

Фото пресс-службы УФССП по Амурской области

Сотрудник строительной компании «Амур-Мост», получивший срок 3 года и 6 месяцев за то, что пытался дать взятку судебному приставу, пытался оспорить приговор суда. Но суд высшей инстанции оставил решение в силе. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Как сообщало Амур.инфо, 31 мая 2016 года начальник юридического отдела ООО «Строительная компания "Амур-Мост"» по поручению руководителя предприятия передал 1,5 миллиона рублей старшему судебному приставу специализированного отдела по исполнению особо важных исполнительных документов. Вознаграждение предназначалось за то, что пристав снимет ограничения с 22 единиц автотранспорта, принадлежащего компании, что противоречило закону. Арест на спецтехнику компании «Амур-Мост» наложили из-за накопленных долгов. В общей сложности строители задолжали кредиторам около 65 миллионов рублей.

О предложении снять арест за деньги госслужащий сообщил руководству и сотрудникам подразделения противодействия коррупции. Так юриста компании «Амур-Мост», предлагающего взятку, и задержали, сообщает пресс-служба амурского управления службы судебных приставов.

В начале февраля 2017 года благовещенский суд приговорил нарушителя к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Юрист попытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил вердикт без изменений. Решение Благовещенского городского суда вступило в силу.

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Нино Кохреидзе