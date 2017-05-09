О возгораниях и паводках на Дальнем Востоке сообщат беспилотники

Фото: airwar.ru

Беспилотные летательные аппараты приступили к мониторингу очагов природных пожаров и разливов рек вблизи военных объектов и населенных пунктов Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Приамурского объединения Восточного военного округа привлечены для мониторинга пожаров и паводков. Ежедневно с помощью беспилотника «Орлан-10» обследуется более 1 000 квадратных километров местности. Мониторинг проводится в наиболее опасных районах, которым угрожают подтопление и природные пожары. Беспилотные разведывательные комплексы оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Анастасия Болотина