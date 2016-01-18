Очевидцы: в Благовещенске мужчина выпал с девятого этажа

Фото: in-news.ru

Вечером 22 мая в Благовещенске мужчина выпал из окна на девятом этаже дома. Инцидент произошел по адресу: улица Воронкова, 12, сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы.

«В полицию поступило сообщение от жильцов близстоящих домов о том, что обнаружен лежащий возле подъезда человек. На место выехали полицейские и сотрудники следственного комитета. Проводится проверка», – рассказали в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве уточнили, что сообщение от горожан поступило 22 мая около 11 часов вечера.

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#происшествия

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Александр Авдеев