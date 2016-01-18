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Очевидцы: в Благовещенске мужчина выпал с девятого этажа

Очевидцы: в Благовещенске мужчина выпал с девятого этажа
Фото: in-news.ru

Вечером 22 мая в Благовещенске мужчина выпал из окна на девятом этаже дома. Инцидент произошел по адресу: улица Воронкова, 12, сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы.

«В полицию поступило сообщение от жильцов близстоящих домов о том, что обнаружен лежащий возле подъезда человек. На место выехали полицейские и сотрудники следственного комитета. Проводится проверка», – рассказали в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве уточнили, что сообщение от горожан поступило 22 мая около 11 часов вечера.

Просмотров всего: 3474

#происшествия

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Комментарии
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  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    ужас

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Мужчина жив или труп ?

    По тексту не понятно никак.

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    Странно, вроде новость вчера была, тоже трагическая.

    Что женщина спускалась по простыням и упала, рядом с Воронкова 12, на Воронкова 11.

  • Света10

    Света10
    17 минут назад

    vertex 37 минут назад

    Странно, вроде новость вчера была, тоже трагическая.

    Что женщина спускалась по простыням и упала, рядом с Воронкова 12, на Воронкова 11.

    вообщето не на воронкова 11 а на василенко 11, это две разные улицы

  • Кайзер

    Кайзер
    17 минут назад

    так он жив или нет???

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Света10

    vertex 37 минут назад Странно, вроде новость вчера была, тоже трагическая. Что женщина спускалась по простыням и упала, рядом с Воронкова 12, на Воронкова 11. вообщето не на воронкова 11 а на василенко 11, это две разные улицы



    Ясно, спасибо за подсказку. Так живы эти двое или нет?

  • artyom00@1

    artyom00@1
    1 минута назад

    нет труповозка приезжала.и этаж был 5й.

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