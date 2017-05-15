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сегодня, 09:34 0

Бумажные паспорта на ТС скоро заменят электронными: обзор прессы

Бумажные паспорта на ТС скоро заменят электронными: обзор прессы
Фото: moymotor.ru

О спорах между соседями по поводу потопов; о кредите, который взяла жительница Коми под 839 % годовых; о покупке коровы корреспондентом КП и о том, что Медведев предоставил президенту разработанный правительством план на 8 лет. О чем пишут СМИ – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Вам статья

Полезную информацию размещает сегодня «Российская газета»: под заголовком «На сколько натекло» рассказывается о том, как правильно решать спор между соседями, один из которых, живущий этажом выше, затопил того, что внизу.

И еще одна полезность: обязательно стоит прочесть статью о том, как некая жительница Коми взяла в микрофинансовой организации кредит 15 тысяч рублей под 839 % годовых. И ныне должна вернуть 197 тысяч хоть и деревянных, но рублей – проморгала детали договора. Суд встал на сторону МФО, поскольку договор заключался в добром здравии, на трезвую голову и совершенно добровольно.

Также в номере

Еще читатели узнают, что с 1 июля владельцам автомобилей начнут выдавать электронные паспорта на транспортные средства. В них будут внесены все данные об автомобиле с момента его выпуска с конвейера (включая даже незначительные ДТП) и данные о владельце (семейное положение, моральная устойчивость и т.д).

Попутно стоит прочитать о том, что профессионально-красиво украденные из музея Левитана пять полотен художника (примерная цена – 77 миллионов рублей) благополучно вернулись на свое место. Не теми были украдены.

Полный абзац

В «Амурской правде» рассказывается о том, что в зоопарке Ивановки застрелили сбежавших медведей. Понятно, что медведь – зверь сильный, коварный и жестокий, и решение расстрелять беглецов – любимцев публики Мишу и Машу – вероятно, было правильным. Но теперь, думает обозреватель, правильно спросить и с руководства самого зоопарка, и тех, кто регламентирует его существование: на том ли деньги делаются?

Также в номере

Упавшее настроение от сообщения о том, что авиакомпания «Икар» отменяет часть летних рейсов из Благовещенска, вряд ли поднимется от знания того, что на набережной построят самую большую в области детскую площадку. Во-первых, ее построят когда-то, а рейсы отменяют сейчас, во-вторых, построят для детей, а не для взрослых.

Впрочем, когда читатели узнают о том, что в Хабаровске взлетел самолет, оставив на взлетной полосе шины (покружив несколько часов над городом, вырабатывая топливо, благополучно, слава богу, сел), вряд ли они захотят в ближайшее время куда-то лететь. Уж лучше – детская площадка…

На посошок

В «Комсомольской правде» описывается дерзкий финансовый эксперимент: корреспондент газеты купил корову, чтобы заработать 35 % годовых. Опыт наводит на размышления: коровку не придется держать дома на балконе – она остается в стаде, а дивиденды выплачиваются с продажи молока. Тут главное, не ошибиться и не прикупить бычка.

Но не это самое главное в газете. Главное – под заголовком «Медведев принес Путину план действий на 8 лет».

И это навело Павла Савинкина на глубокие размышления…

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#СМИ

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