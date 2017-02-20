Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 38

В минобрнауки Приамурья появился новый отдел

В минобрнауки Приамурья появился новый отдел
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В министерстве образования и науки Амурской области появился новый отдел – по молодежной политике. Его возглавил Вячеслав Иванов. Он уже приступил к выполнению новых обязанностей.

«Мы приняли участие в региональных парламентских слушаниях по вопросам развития молодежного самоуправления, где выступили со своими предложениями. Была сформирована делегация, которую рекомендуем на Всемирный форум молодежи и студентов. В настоящий момент идет подготовка делегации на окружной форум "Амур", в рамках которого пройдут две смены. Первая будут посвящена развитию информационных технологий, инвестиций и предпринимательства. Вторая смена называется "Дальневосточный характер", там среди общественников будет проходить конкурс проектов, авторы лучших программ получат финансирование. Министерство образования и науки Амурской области нацелено на формирование команды, которая будет способна привлечь в регион дополнительное денежные средства на реализацию молодежной политики», – прокомментировал Вячеслав Иванов.

По его словам, в настоящее время региональным минобрнауки разрабатывается положение о проведении конкурса по выделению субсидий для общественных организаций, которые реализуют проекты, направленные на работу с молодежью. Лучшие программы будут профинансированы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Деятельность в молодежной среде для Вячеслава Иванова не в новинку. Три года нынешний начальник отдела по молодежной политике регионального минобрнауки возглавлял молодежный парламент Амурской области, работал в аппарате законодательного собрания, был начальником организационного отдела регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

«Приоритетным направлением деятельности нашего отдела является выстраивание качественного взаимодействия со специалистами, курирующими молодежную политику на уровне муниципалитетов, и общественными организациями. От этого зависит эффективность работы в рамках молодежной политики на уровне региона и жизнь амурской молодежи в целом», – говорит Вячеслав Иванов.

В настоящее время в команде Вячеслава Николаевича четыре человека. За каждым сотрудником отдела по молодежной политике закреплено свое направление.

Просмотров всего: 1440

#областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    Молодец, Вячеслав Николаевич! Это его стезя! Работал с моим ВУЗом, молодежку двигал. В свое время очень хорошо развивал молодежный парламент. Удачи, В.Н!

  • 55

    55
    2 часа назад

    Молодежная политика??? Вон оно как. Это типа бодрячков во власть тащить)

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Это реакция на блог Ищенко?))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~«Приоритетным направлением деятельности нашего отдела является выстраивание качественного взаимодействия со специалистами, курирующими молодежную политику на уровне муниципалитетов, и общественными организациями. От этого зависит эффективность работы в рамках молодежной политики на уровне региона и жизнь амурской молодежи в целом»



    А по-русски можно?

    Как я понял, работа на бумажке и для бумажки.

    Или..?

  • Человек.ру

    Человек.ру
    2 часа назад

    Давно нужно было за молодежку браться. Я думаю создание отдела связано со вчерашними слушаниями в ГосДуме по этому поводу.

    http://www.interfax.ru/russia/563306

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Отделы,фонды,министерства всё плодятся,где ж населению денег брать на их содержания?

  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    2 часа назад

    Как я понял, работа на бумажке и для бумажки.

    Правильно поняли!Когда уже эти отделы перестанут плодиться?Кому и для чего они нужны, кроме их самих?

  • Человек.ру

    Человек.ру
    2 часа назад

    А то что с муниципалами и общественниками будет работа выстраиваться - это хорошо!

    Именно на них в основном и ложатся все мероприятия и проекты!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Выборы скоро, вот и возбудились власти.

  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    Так он же вроде и раньше был этот отдел, нет?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    тот и есть,а этот по другому называется,---хи

  • СКР

    СКР
    1 час назад

    Уголёк

    Так он же вроде и раньше был этот отдел, нет?



    Был, но в другом министерстве, а потом его полномочия в минобр передали!

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    если за молодежь не берется власть, то за них берется навальный

  • СКР

    СКР
    1 час назад

    КошкаКешка

    Как я понял, работа на бумажке и для бумажки. Правильно поняли!Когда уже эти отделы перестанут плодиться?Кому и для чего они нужны, кроме их самих?



    Это вы Ищенко скажите, он вам глаза за такие слова выцарапает

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Генрих VI

    Выборы скоро, вот и возбудились власти.



  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Бедная, никому не нужная молодёжь.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.



    Врёт, наверное, как обычно.



  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    Ищенко в топку с его мегакомерцией и запудриванием мозгов

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    vertex

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.



    с методичками прям беда, приходится импровизировать, ходим по краю пропасти, вдруг хозяину не понравится комент.



  • человек

    человек
    1 час назад

    А где комент Ищенко или он нервно грызёт ногти (блин опять портфель не дали)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    oenesterov

    vertex

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.



    с методичками прям беда, приходится импровизировать, ходим по краю пропасти, вдруг хозяину не понравится комент.



    Ну, ты то выслужишься при любом хозяине.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    человек

    А где комент Ищенко или он нервно грызёт ногти (блин опять портфель не дали)



    А Ищенко, чей - то родственник или кореш ведра, чтобы портфель ему давать?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.



    с методичками прям беда, приходится импровизировать, ходим по краю пропасти, вдруг хозяину не понравится комент.



    Ну, ты то выслужишься при любом хозяине.



    При Навальном вряд ли смогу, вместе с тобой и Трушем в Гулаг поедем.



  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.



    с методичками прям беда, приходится импровизировать, ходим по краю пропасти, вдруг хозяину не понравится комент.



    Ну, ты то выслужишься при любом хозяине.



    При Навальном вряд ли смогу, вместе с тобой и Трушем в Гулаг поедем.



    навальный это этот человек?

  • юмореска

    юмореска
    1 час назад

    ух какой молодой, а уже перспективный опытный аппаратчик. Теперь пойдут Стратегии, Планы, Проекты, Основные мероприятия, Концепции, совещания, круглые столы, планёрки, КВНы, флешмобы - ну. вобщем - эффективное решение насущных молодёж.проблем

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    юмореска

    ух какой молодой, а уже перспективный опытный аппаратчик. Теперь пойдут Стратегии, Планы, Проекты, Основные мероприятия, Концепции, совещания, круглые столы, планёрки, КВНы, флешмобы - ну. вобщем - эффективное решение насущных молодёж.проблем



    А Селигеры, куражи, пьянки, банкеты, секретутки, обкурки и выдача медалей в палатках?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    oenesterov

    vertex

    oenesterov

    vertex

    Oldlord

    Цунай

    Бедная, никому не нужная молодёжь.



    Не! Нестеров утверждает, что молодёжь зачем-то нужна какому-то навальному.

    Врёт, наверное, как обычно.



    Методички ему новые не подвезли. Навальный устарел уже.



    с методичками прям беда, приходится импровизировать, ходим по краю пропасти, вдруг хозяину не понравится комент.



    Ну, ты то выслужишься при любом хозяине.



    При Навальном вряд ли смогу, вместе с тобой и Трушем в Гулаг поедем.



    На кой я Навальному)))? Будешь с Трушем, как коллеги чифирь распивать. Только у него преимущество будет, он не из правящего большинства и у него сапоги имеются крепкие, в отличие от твоих туфлей))).

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    vertex

    юмореска

    ух какой молодой, а уже перспективный опытный аппаратчик. Теперь пойдут Стратегии, Планы, Проекты, Основные мероприятия, Концепции, совещания, круглые столы, планёрки, КВНы, флешмобы - ну. вобщем - эффективное решение насущных молодёж.проблем



    А Селигеры, куражи, пьянки, банкеты, секретутки, обкурки и выдача медалей в палатках?



    так вот вы чем в комсомоле занимались?



  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Слава, удачи!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    oenesterov

    vertex

    юмореска

    ух какой молодой, а уже перспективный опытный аппаратчик. Теперь пойдут Стратегии, Планы, Проекты, Основные мероприятия, Концепции, совещания, круглые столы, планёрки, КВНы, флешмобы - ну. вобщем - эффективное решение насущных молодёж.проблем



    А Селигеры, куражи, пьянки, банкеты, секретутки, обкурки и выдача медалей в палатках?



    так вот вы чем в комсомоле занимались?



    Я беспартийный всегда был. При любом режиме.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    vertex





    При Навальном вряд ли смогу, вместе с тобой и Трушем в Гулаг поедем.





    На кой я Навальному)))? Будешь с Трушем, как коллеги чифирь распивать. Только у него преимущество будет, он не из правящего большинства и у него сапоги имеются крепкие, в отличие от твоих туфлей))).



    откуда у дизайнера Труша сапоги-то? его рабочая обувь - домашние тапочки. А туфли всяко покрепче тапок будут. Хотя Труш может и в деревянных тапочках ходить, тогда его взяла.



    а ты то как думаешь при навальном гулага избежать, ты разве заднеприводной? или дагестанский дальнобойщик?



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Кто Вам эти сказки привил про Гулаги Навального?

    Мне на Навального с высокой колокольни.

    Дайте уже Иванову отдел))) на Амурской ярмарке))), с сапогами.

  • человек

    человек
    53 минуты назад

    vertex

    человек

    А где комент Ищенко или он нервно грызёт ногти (блин опять портфель не дали)



    А Ищенко, чей - то родственник или кореш ведра, чтобы портфель ему давать?



    Ну он же борцун знатный, активист известный как ему без портфеля то, не без портфеля ему ни как.

  • человек

    человек
    51 минута назад

    vertex

    юмореска

    ух какой молодой, а уже перспективный опытный аппаратчик. Теперь пойдут Стратегии, Планы, Проекты, Основные мероприятия, Концепции, совещания, круглые столы, планёрки, КВНы, флешмобы - ну. вобщем - эффективное решение насущных молодёж.проблем



    А Селигеры, куражи, пьянки, банкеты, секретутки, обкурки и выдача медалей в палатках?



    А чо в этом плохого этаж жизнь, как без куража, да никак...........

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    38 минут назад

    опять расходы

  • Vlad2

    Vlad2
    20 минут назад

    Хочется спросить министра обра амурского - а когда уже появится отдел детской политики? Да и не мешало бы создать "отдел пенсионерской политики".

    Кстати, новоиспеченный нач.отд. молод.политики на фоте такой политично-молодежный... я уже на него возложил (мысленно) большие надежды, симпатяга.

  • Куратор

    Куратор
    18 минут назад

    Это товарисч в рабочее время пол городу курсовые да дипломные работы писал...Брался сразу за ПЯТЬ!!! дипломов по разным темам... Видать очень занятой чел.

Показать все (38) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 16

На площадке недостроя обанкротившегося «Городка» возобновилось строительство
Общество 1

Обновленный ФОК «Локомотив» открыли для сковородинцев
Общество

В Приамурье начался ремонт региональных дорог
Общество 35

Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше