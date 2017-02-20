В минобрнауки Приамурья появился новый отдел

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В министерстве образования и науки Амурской области появился новый отдел – по молодежной политике. Его возглавил Вячеслав Иванов. Он уже приступил к выполнению новых обязанностей.

«Мы приняли участие в региональных парламентских слушаниях по вопросам развития молодежного самоуправления, где выступили со своими предложениями. Была сформирована делегация, которую рекомендуем на Всемирный форум молодежи и студентов. В настоящий момент идет подготовка делегации на окружной форум "Амур", в рамках которого пройдут две смены. Первая будут посвящена развитию информационных технологий, инвестиций и предпринимательства. Вторая смена называется "Дальневосточный характер", там среди общественников будет проходить конкурс проектов, авторы лучших программ получат финансирование. Министерство образования и науки Амурской области нацелено на формирование команды, которая будет способна привлечь в регион дополнительное денежные средства на реализацию молодежной политики», – прокомментировал Вячеслав Иванов.

По его словам, в настоящее время региональным минобрнауки разрабатывается положение о проведении конкурса по выделению субсидий для общественных организаций, которые реализуют проекты, направленные на работу с молодежью. Лучшие программы будут профинансированы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Деятельность в молодежной среде для Вячеслава Иванова не в новинку. Три года нынешний начальник отдела по молодежной политике регионального минобрнауки возглавлял молодежный парламент Амурской области, работал в аппарате законодательного собрания, был начальником организационного отдела регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

«Приоритетным направлением деятельности нашего отдела является выстраивание качественного взаимодействия со специалистами, курирующими молодежную политику на уровне муниципалитетов, и общественными организациями. От этого зависит эффективность работы в рамках молодежной политики на уровне региона и жизнь амурской молодежи в целом», – говорит Вячеслав Иванов.

В настоящее время в команде Вячеслава Николаевича четыре человека. За каждым сотрудником отдела по молодежной политике закреплено свое направление.

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#областная власть

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Александр Авдеев