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На севере Приамурья снег с дождем: прогноз погоды на 23 мая

На севере Приамурья снег с дождем: прогноз погоды на 23 мая
Фото: animal-store.ru

23 мая в Амурской области местами ожидаются слабые и умеренные осадки, гроза. По северо-западу – дождь с мокрым снегом. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +14...+19, местами – всего +5...+10 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, без существенных осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит +15...+17 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#СМИ

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