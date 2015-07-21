В кафе в районе аэропорта Тынды нашли кишечную палочку

В кафе «Север», расположенном на федеральной автодороге М-56 «Лена», в районе аэропорта Тынды, обнаружены множественные нарушения санитарных и пожарных требований. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Так, помещения кафе не оборудованы автоматическими системами обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, не соблюдаются сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей, не обеспечена очистка территории кафе от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

Что касается санитарных нарушений, то индивидуальным предпринимателем допускается слив сточных вод на прилегающую территорию, система канализации отсутствует. Кулинарные изделия, холодные закуски, в том числе первые и вторые блюда, мясные и рыбные блюда, напитки изготавливаются в кафе с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В смывах с посуды, инвентаря и производственного оборудования, отобранных в заведении, а также в салате из капусты была обнаружена кишечная палочка.

По результатам выявленных нарушений хозяина кафе оштрафовали на 30 тысяч рублей. Было направлено в суд заявление о приостановлении деятельности кафе до устранения выявленных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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Александр Авдеев