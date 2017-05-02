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Следователи проверяют информацию о стрельбе по благовещенскому детсаду

Следователи проверяют информацию о стрельбе по благовещенскому детсаду

СУ СКР по Амурской области начата доследственная проверка по информации о стрельбе по зданию детского сада в Благовещенске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем очевидцы прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии с места происшествия. На снимках видны, предположительно, следы от пуль, а также сама пуля.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 22 мая. По сведениям очевидцев, неизвестные обстреляли из пневматики здание детского сада по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/5. В момент обстрела дети спали.

Просмотров всего: 2737

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    3 часа назад

    хоть бы нашли этих козликов и по полной их

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Сто процентов напишут отказ по причине отсутствия состава преступления или в связи с тем, что виновное лицо не найдено!

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Ребёнок родственницы пришёл и говорит, а в нас стреляли! Эти стрелки-твари точно не пьяные, которые могут проспаться и одуматься что они наделали, они просто дебилы, которым не место на свободе.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    Упырей найти и покарать! Жесть!

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Приравнять пневматику к "закону об оружии" что мешает? Раньше в магазинах пневматику фиг купишь, только организациям, сейчас пневмат можно купить в подворотне (на любом форуме) http://forum.amur.info/commercial/54264/?show_record=1793970#1793970 .

  • mix23

    mix23
    1 час назад

    С каждым годом дебилов в рассеюшке все больше и больше, загнивает по немногу.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Очередная педоистерия в ватсапе.

    Да не стрелял никто в муравейник с личинками. Просто машина с плохо отрегулированным двигателем несколько выхлопов дала, а яжматери уже в истерике бьются.

  • РАМ

    РАМ
    36 минут назад

    paravis

    Приравнять пневматику к "закону об оружии" что мешает? Раньше в магазинах пневматику фиг купишь, только организациям, сейчас пневмат можно купить в подворотне (на любом форуме) http://forum.amur.info/commercial/54264/?show_record=1793970#1793970 .



    Также к холодному оружию следует приравнять камни, кирпичи и булыжники, которыми укладывают пешеходные дорожки. Все встанет на свои места.

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