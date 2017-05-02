Следователи проверяют информацию о стрельбе по благовещенскому детсаду

СУ СКР по Амурской области начата доследственная проверка по информации о стрельбе по зданию детского сада в Благовещенске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем очевидцы прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии с места происшествия. На снимках видны, предположительно, следы от пуль, а также сама пуля.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 22 мая. По сведениям очевидцев, неизвестные обстреляли из пневматики здание детского сада по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/5. В момент обстрела дети спали.

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Александр Авдеев