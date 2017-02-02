На период строительства моста через Амур на подъезде к Благовещенску установят светофор

Фото: uvelka.ru

Временный светофорный объект решили установить на 113 километре автомобильной дороги «Подъезд к Благовещенску». Действовать электронный регулировщик будет до тех пор, пока не закончится строительство моста через Амур в Китай.

Светофор поможет развести транспортные потоки. В районе строительства сейчас сосредоточено достаточно большое количество автомобильной техники.

Регулировщик начнет работать 24 мая на пересечении с автодорогами Благовещенск – Гомелевка и «Подъезд к п. Зазейский», об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.

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#строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе