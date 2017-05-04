Тынду засыпало снегом

В ночь на 23 мая на севере Амурской области выпал снег. В социальных сетях появились фотографии заснеженной Тынды. Осадки продолжаются.

Синоптики прогнозировали возможные осадки в виде мокрого снега на 23 мая по северо-западу Амурской области. Снег в северной столице Приамурья начался ночью. Утром осадки продолжились.

«Вообще, такое, конечно, бывает, но не так часто и не каждый год. Тем более такой обильный снегопад в конце мая – это редкость», – рассказывает жительница Тынды Наталья.

Сейчас температура воздуха, по словам местных жителей, держится на отметке 0 градусов. Днем температура в северных районах поднимется до 5-10 градусов.

До этого о сильном снегопаде в Тынде сообщали в начале мая.

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Нино Кохреидзе