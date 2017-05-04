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сегодня, 08:14 14

Тынду засыпало снегом

Тынду засыпало снегом

В ночь на 23 мая на севере Амурской области выпал снег. В социальных сетях появились фотографии заснеженной Тынды. Осадки продолжаются.

Синоптики прогнозировали возможные осадки в виде мокрого снега на 23 мая по северо-западу Амурской области. Снег в северной столице Приамурья начался ночью. Утром осадки продолжились.

«Вообще, такое, конечно, бывает, но не так часто и не каждый год. Тем более такой обильный снегопад в конце мая – это редкость», – рассказывает жительница Тынды Наталья.

Сейчас температура воздуха, по словам местных жителей, держится на отметке 0 градусов. Днем температура в северных районах поднимется до 5-10 градусов.

До этого о сильном снегопаде в Тынде сообщали в начале мая.

Просмотров всего: 2358

#жизнь #природа #Тында

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    Где-то там сидит шикарный котэ и грустит, что не может гульнуть на улке

  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    Надеюсь они там лета вообще не увидят. :)

  • Тындеец

    Тындеец
    3 часа назад

    Br35

    Надеюсь они там лета вообще не увидят. :)



    Лето в Тынде короткое и малоснежное.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    " Тында - страна вечнозелёных помидоров."

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    3 часа назад

    нинада обижать мою родину

  • Тындеец

    Тындеец
    3 часа назад

    Вредная Кошка

    нинада обижать мою родину



    А кто обижает?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Как красиво! Но на картинках, если бы тут снежок выпал, то моей нецензурной брани не было бы предела

  • Тындеец

    Тындеец
    3 часа назад

  • Тындеец

    Тындеец
    3 часа назад

    Из окна, так сказать.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Кто вопил про потепление????!!!!!к стенке!:))

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Да будет ещё пекло не сомневайтесь,вспомните тогда о снеге,у природы нет плохой погоды)))

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Новости КНР. Провинция Хэйлунцзян украсилась майским снежком. Люди радуются и лепят снеговиков.

    Новости РФ. Улицы Тынды обезображены снегом. Люди умирают.

  • Дмитрий Димитров

    Дмитрий Димитров
    36 минут назад

    Бедная Тында. Что за удивительный климат?! А в детстве мне там очень нравилось.

  • РАМ

    РАМ
    31 минута назад

    АКВ

    Новости КНР. Провинция Хэйлунцзян украсилась майским снежком. Люди радуются и лепят снеговиков.

    Новости РФ. Улицы Тынды обезображены снегом. Люди умирают.



    В Мордоре людей точно не любят

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