23 мая – Всемирный день черепахи

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23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах их обитания проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

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425 лет назад в Венеции инквизицией был арестован, обвинён в ереси и предан суду Джордано Бруно. Ему были предъявлены многочисленные обвинения в богохульстве, аморальном поведении и еретических взглядах в области догматической теологии; осуждению подверглись также некоторые из его философских и космологических идей. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорён католической церковью к смертной казни, а затем сожжён на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть».

Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещённых книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник.

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310 лет назад родился шведский естествоиспытатель Карл Линней. С 1738 года Линней занимался врачебной практикой в Стокгольме. Он участвовал в создании шведской Академии наук и стал её первым президентом, а после возглавил ещё и кафедру в Упсальском университете, в котором преподавал медицину и естествознание, способствуя широкому введению естественных наук в систему университетского образования. Его ботанические работы, особенно «Роды растений», легли в основу современной систематики растений. В них Линней описал и применил новую систему классификации, значительно упрощавшую определение организмов.

Ещё более смелым трудом стала знаменитая «Система природы». Её первое издание было попыткой распределить все творения природы – животных, растения и минералы – по классам, отрядам, родам и видам, а также установить правила их идентификации. Исправленные и дополненные издания этого трактата выходили 12 раз в течение жизни Линнея и несколько раз переиздавались после его смерти. В 1753 году учёный завершил свой великий труд «Виды растений», в котором содержались описания и бинарные названия всех видов растений, определившие современную ботаническую номенклатуру.

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65 лет назад родился Валерий Чаплыгин – советский спортсмен, велогонщик, олимпийский чемпион XXI Летних олимпийских игр 1976 в Монреале в командной гонке 100 километров на шоссе.

После 1982 года Чаплыгин перешёл на тренерскую работу: с 1982 по 1985 годы он был наставником сборной СССР по велоспорту. Далее работал тренером в «Динамо», возглавлял управление по физической культуре и спорту правительства Курской области. С 2005 года Чаплыгин преподаёт на кафедре физвоспитания Курского государственного технического университета.

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Алексей Воскобойников