Глава стал губернатором: история Приамурья

Фото: amurobl.ru

В 2003 году депутаты на 27 очередном заседании официально приняли решение о внесении изменений в Устав области и приняли законопроект о структуре администрации в первом чтении. Глава администрации отныне стал губернатором.

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В 1929 году «Амурская правда» напечатала статью о работе комсомольских ячеек области. Из неё следовало, что одно из направлений деятельности комсомольцев – шефство над колхозами. Так, шимановская ячейка в мае отремонтировала 10 плугов, суражевская приобрела для своих подшефных веялку, михайло-чесноковская занималась ремонтом сельскохозяйственной техники каждую субботу.

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23 мая 1934 года в редакции «Амурской правды» прошла областная конференция литераторов Приамурья.

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В военном 1944 году в этот день посёлок Райчиха был преобразован в город Райчихинск.

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23 мая 1965 года закрылся I слёт передовиков лесной промышленности области.

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1975 год. Учащийся Благовещенского коммунально-строительного техникума А. Белоглазов на соревновании в Ереване по классической борьбе стал чемпионом СССР. Ему присвоено звание мастера спорта.

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На памятнике Айгунскому договору в областном центре Приамурья 23 мая 2008 года повесили доску – точную копию таблички, которая была размещена на монументе изначально, а через некоторое время украдена. Долгое время доска считалась пропавшей. Но житель Благовещенска, пожелавший остаться неизвестным, принёс пропажу в Амурский краеведческий музей. С оригинала сняли точную копию.

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2014 год. В Приамурье выпустили книгу о наводнении 2013 года. В ней метеорологи, гидрологи, гидротехники и другие учёные поделились своими мнениями о причинах и последствиях крупномасштабного стихийного бедствия, рассказывали о способах борьбы с подобными ЧС, об истории наводнений в Приамурье и о работе ГЭС во время паводка. Издание выпустили тиражом 1 000 экземпляров. В продажу издание не поступало, его подарили библиотекам области, пресс-службам и журналистам.

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23 мая 2016 года в Белогорске продали кинотеатр «Россия» за 40 миллионов рублей. Новый собственник собирается к одному имеющемуся кинозалу добавить ещё два. Торги по продаже муниципального недвижимого имущества прошли в форме аукциона. Для участия в них заявились два претендента.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина