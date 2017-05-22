В Благовещенске на «Добромаркете» для Даши Сибилевой собрали почти 80 тысяч рублей

Организаторы благотворительного «Добромаркета» в Благовещенске подсчитали, сколько в ходе него удалось собрать денег на лечение полуторагодовалой Даши Сибилевой. Как рассказали организаторы ИА «Амур.инфо», сумма составила 78 933 рубля.

Как сообщало Амур.инфо, «Добромаркет» в областной столице прошел 20 мая. Он собрал местных артистов и мастеров на набережной реки Амур в районе ротонды.

Даша Сибилева страдает ДЦП, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития. Девочка пострадала во время родов. Ее сестра-близняшка развивается, как все здоровые дети, а Даше требуется постоянное лечение.

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#жизнь #здоровье

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Александр Авдеев