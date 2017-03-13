«Икар» сократил часть летних авиарейсов между Благовещенском и Москвой

Фото: avia.pro

Авиакомпания «Икар» приняла решение значительно сократить количество летних авиарейсов между городами Благовещенск и Москва. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в министерстве транспорта и строительства Амурской области.

Так, в июне 2017 года «Икар» будет выполнять перелеты между Благовещенском и Москвой только по вторникам и пятницам. Таким образом, из 6 рейсов в неделю осталось 2.

Пресс-секретарь министерства Надежда Елисеева отметила, что причиной стала плохая наполняемость лайнеров «Икара». Компания вынуждена сокращать число рейсов, чтобы не нести убытки.

Как сообщало Амур.инфо, 20 мая серьезно задержался авиарейс «Икара» Москва – Благовещенск. Пассажиры самолета говорили, что очень устали. Из-за задержки перелета в Благовещенске перенесли на другие дни два спектакля в ОКЦ.

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Александр Авдеев