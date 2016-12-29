Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: ЕГЭ и выпускные; создание демографического центра

23 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – ведущий консультант отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области Ирина Люмина. Темами разговора станут ЕГЭ и выпускные 2017 года. Вести утренний эфир будут Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В дневном эфире «Эха» обсудят необходимость создания демографического центра на Дальнем Востоке. Ведущие Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко поговорят на эту тему с руководителем «Исследовательского центра по вопросам демографического развития ДВ» Сергеем Шишмаковым (Владивосток).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Александр Авдеев