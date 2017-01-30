Сергей Доренко ответил благовещенскому правозащитнику Игорю Волобуеву

Фото: govoritmoskva.ru

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко опубликовал ответ благовещенскому правозащитнику и директору компании «Строительный комиссар» Игорю Волобуеву, который подал к Доренко иск в Арбитражный суд Москвы.

Как сообщается на сайте радиостанции, Сергей Доренко заявил в официальном Telegram-канале «Говорит Москва», что не изменил своего отношения к столице Приамурья, но если суд обяжет его это сделать, то ему придется подчиниться.

«Благовещенск в очередной раз навязчиво, силами властей и общественности пытается заставить меня поменять мое мнение об этом городе. Мое мнение: несчастный, жуткий, невезучий город. Я помню его именно таким – образцово унылым. Но, безусловно, если уважаемый российский суд решит, что Благовещенск мне мил и приятен, я выполню решение суда и буду с чувством радостной симпатии, улыбаясь вспоминать это чудесное местечко», – отметил Доренко.

Как сообщало Амур.инфо, Игорь Волобуев требует обязать журналиста радиостанции озвучить в своей программе ответ амурчан. Предварительное заседание по делу назначено на 1 августа 2017 года.

Сергей Доренко нелестно отозвался о Благовещенске в январе 2017 года. В эфире программы «Подъем» на радио «Говорит Москва» он и соведущая Анастасия Оношко обсуждали новость о размещении в провинции Хэйлунцзян ядерных ракет. Они упомянули города Хэйхэ и Благовещенск. Причем областной центр Доренко назвал местом, пахнущим кошачьей мочой.

Заявление вызвало широкий резонанс среди амурских общественников. Высказалась даже мэр Благовещенска Валентина Калита. А благовещенский юрист Игорь Волобуев не только составил претензию в адрес радиостанции «Говорит Москва», но и написал текст, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире. Но на претензию в редакции не отреагировали. Тогда амурчанин решил обратиться в суд.

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#жизнь #СМИ

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Александр Авдеев