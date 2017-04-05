Очевидцы: в Благовещенске обстреляли детский сад

В понедельник, 22 мая, в Благовещенске обстреляли из пневматики здание детского сада, расположенного по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/5. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы. По их сведениям, в момент инцидента детсадовцы спали.

«В полицию в районе двух часов дня поступило сообщение от директора учреждения о том, что были слышны подозрительные хлопки, похожие на выстрелы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», – прокомментировали информагентству в МО МВД России «Благовещенский».

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Александр Авдеев