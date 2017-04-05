Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:28 1

Очевидцы: в Благовещенске обстреляли детский сад

Очевидцы: в Благовещенске обстреляли детский сад

В понедельник, 22 мая, в Благовещенске обстреляли из пневматики здание детского сада, расположенного по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/5. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы. По их сведениям, в момент инцидента детсадовцы спали.

«В полицию в районе двух часов дня поступило сообщение от директора учреждения о том, что были слышны подозрительные хлопки, похожие на выстрелы. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», – прокомментировали информагентству в МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 1295

#дети #происшествия

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • BENZ1N

    BENZ1N
    1 час назад

    Кто у кого отобрал соску!, или игрушку!, и злостный родитель скорее решил отомстить!))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

В Амурской области в ДТП погиб мотопутешественник из Австралии (видео)
Происшествия

Оцепление в Белогорске на Никольском шоссе снято
Общество

Маленьких амурчан проверят на знание краеведения
Происшествия 2

Из благовещенского кафе двое парней украли ящик для пожертвований