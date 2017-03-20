В Селемджинском районе засняли «погоню» за медведем (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из Селемджинского района. На нем запечатлена «погоня» на автомобиле за медведем.

Ролик снимали в воскресенье, 21 мая, в районе перевалов, по которым грузовые машины добираются до удаленных поселков. На кадрах видно, как по дороге движется автомобиль, который постепенно догоняет несущегося изо всех сил косолапого. «Стой, миша! Миша, куда ты побег?», – шутят авторы видео. Через некоторое время медведь уходит влево и прячется за деревьями.

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#животные #транспорт

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Александр Авдеев