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В Амурской области в ДТП погиб мотопутешественник из Австралии (видео)

В Амурской области в ДТП погиб мотопутешественник из Австралии (видео)

22 мая в Амурской области в ДТП попал байкер из Австралии. Мотоциклист путешествовал на своем двухколесном транспорте. Его путь, в том числе, пролегал и через Приамурье. По предварительной информации, авария случилась на трассе.

Как сообщили Амур.инфо в местном мотоклубе, предварительно известно, что вереница автомобилей тянулась за Toyota Probox. В какой-то момент все начали обгонять медленно двигавшийся транспорт. Мотоциклист также пошел на обгон. Но в этот момент Probox, не включая сигнал поворотника, начал поворачивать налево. В результате мотопутешественника откинуло на леерное ограждение.

По имеющейся информации, мотоциклиста увезли с открытым переломом руки, травмами ноги и грудной клетки в областную больницу, где позже он скончался. У путешественника дома остались трое детей. В настоящее время байкерское сообщество решает вопрос с доставкой тела погибшего на родину.

Как прокомментировали Амур.инфо в амурском управлении МВД, авария со смертельным исходом случилась на 118 километре подъезда к Благовещенску. Участниками ДТП стали легковой автомобиль и мотоцикл. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Более подробную информацию получить не удалось.

Просмотров всего: 2905

#жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    ну ппц

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Ужас какой то , на пробоксе конкретный придурок , как обычно или пьяный или обкуренный . Это же Россия

  • headache

    headache
    1 час назад

    В России две беды дураки и дороги. Оч жаль

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    headache

    В России две беды дураки и дороги. Оч жаль



    А как-же маргиналы?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    не обязательно пьяный. многие водители искренне считают, что если они едут с очень низкой скоростью-то правы. но они забывают,что двигаясь с небольшой скоростью они провоцируют других совершать обгон тихохода- а это опасный маневр.

  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    1 час назад

    засадить пробокса. Соболезнования семье.

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Ваня Сокол

    засадить пробокса. Соболезнования семье.



    урода с пробокса и того, кто ему выдал права....

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Может это метод ФСБ убирать по тихому иностранных разведчиков ?

  • СТ

    СТ
    1 час назад

    Nebo

    Может это метод ФСБ убирать по тихому иностранных разведчиков ?



    Жаль человека. Ищите оправдание случившемуся?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    52 минуты назад

    Вообще часто замечаю не совсем адекватных водителей именно на пробоксах, превышают, подрезают..

  • NEOS

    NEOS
    49 минут назад

    Агамемнон

    Вообще часто замечаю не совсем адекватных водителей именно на пробоксах, превышают, подрезают..



    комплекс нищеброда, кули...

  • NEOS

    NEOS
    47 минут назад

    СТ

    Nebo

    Может это метод ФСБ убирать по тихому иностранных разведчиков ?



    Жаль человека. Ищите оправдание случившемуся?



    Конечно, жаль...Нелепо кончить жизнь под ограждением. И по вине тупого недоумка....

  • Kats

    Kats
    22 минуты назад

    Дедушек оч много на пробоксах. А те всегда на ощупь крадутся.....

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