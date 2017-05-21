В Амурской области в ДТП погиб мотопутешественник из Австралии (видео)

22 мая в Амурской области в ДТП попал байкер из Австралии. Мотоциклист путешествовал на своем двухколесном транспорте. Его путь, в том числе, пролегал и через Приамурье. По предварительной информации, авария случилась на трассе.

Как сообщили Амур.инфо в местном мотоклубе, предварительно известно, что вереница автомобилей тянулась за Toyota Probox. В какой-то момент все начали обгонять медленно двигавшийся транспорт. Мотоциклист также пошел на обгон. Но в этот момент Probox, не включая сигнал поворотника, начал поворачивать налево. В результате мотопутешественника откинуло на леерное ограждение.

По имеющейся информации, мотоциклиста увезли с открытым переломом руки, травмами ноги и грудной клетки в областную больницу, где позже он скончался. У путешественника дома остались трое детей. В настоящее время байкерское сообщество решает вопрос с доставкой тела погибшего на родину.

Как прокомментировали Амур.инфо в амурском управлении МВД, авария со смертельным исходом случилась на 118 километре подъезда к Благовещенску. Участниками ДТП стали легковой автомобиль и мотоцикл. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Более подробную информацию получить не удалось.

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Екатерина PL