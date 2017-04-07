Оцепление в Белогорске на Никольском шоссе снято

Фото: ivteleradio.ru

В понедельник днем, 22 мая, в Белогорске сняли оцепление территории в районе Никольского шоссе, 14. Найденный предмет, о котором сообщалось, оказался учебным боеприпасом.

«В 14:50 военнослужащими было определено, что обнаруженный боеприпас является учебным. Боеприпас изъят, оцепление снято», – сообщили ИА «Амур.инфо» в ЕДДС Белогорска. Там пояснили, что снаряд увезли с собой военные.

Как сообщало Амур.инфо, 21 мая в Белогорске по адресу: Никольское шоссе, 14 на приусадебном участке его хозяева выкопали из земли подозрительный металлический предмет. Территорию оцепили прибывшие на место полицейские, оцепление продлилось до 22 мая.

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#Белогорск #происшествия

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Александр Авдеев