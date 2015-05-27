Маленьких амурчан проверят на знание краеведения

В Благовещенске впервые запустят библиомарафон для школьников, чтобы проверить детей на знание краеведения. Мероприятие планируют начать с 1 сентября и проводить в течение полутора лет. Об этом говорили на круглом столе в рамках писательско-издательского форума.

В библиотеке Чехова собрались писатели, издатели, библиотекари и педагоги. Учителя пожаловались, что книг по краеведению недостаточно. Однако, некоторые издатели возразили – об истории родного края в последнее время стали писать больше.

«Заявки на работу с нами идут из Хабаровска, Владивостока, из Москвы. Но у нас очень жесткий отбор для подготовки книг, потому что все должны быть нацелены на раскрытие истории Благовещенска и Амурской области», – сказала издатель Татьяна Телюк.

Педагогам осталось адаптировать произведения для детей и чаще проводить познавательные мероприятия. Поэтому кроме библиомарафона принято решение возобновить конкурс чтецов «Амурская классика» на знание местных авторов, а научно-практическую конференцию «Малые рябининские чтения» сделать ежегодной.

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Екатерина PL