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сегодня, 17:47 6

Благовещенск примет масштабную всероссийскую конференцию демографического развития

В Благовещенске с 28 по 30 мая пройдет всероссийская конференция демографического развития. В ней примут участие более 600 человек – это представители федеральных и региональных властей, НКО, предприятий и организаций ДФО, активная молодежь, а также эксперты в сфере демографии и миграции. Об этом сообщили в правительстве области.

«Такого количества экспертов по демографии у нас никогда не было. Приезд профильных ученых, в том числе и представителей всемирной организации здравоохранения, плодотворная дискуссия, которая пройдет в рамках конференции, предложения, которые будут сформированы в итоге, – все это позволит взглянуть на нашу работу по улучшению демографической ситуации в Амурской области с профессиональной точки зрения», – отметила зампред правительства области Ольга Лысенко.

Ключевыми темами на конференции станут: меры для повышения рождаемости и снижения смертности; переселение соотечественников; рынок труда Дальнего Востока; механизмы развития региона; молодежная и социальная политика.

Особенностью III Всероссийской конференции станет ее открытие – стартует мероприятие спортивным состязанием. 28 мая пройдет амурский марафон, на котором презентуют мобильную площадку ГТО. В тот же день власти региона презентуют пилотную программу «Сертификат здоровья», в рамках которой молодожены при регистрации брака получат сертификат на обследование репродуктивного здоровья супругов.

Кроме того, в течение всей конференции любой желающий сможет пройти экспресс-диагностику в пункте комплексного обследования состояния здоровья. Его оборудуют в холле ОКЦ.

В главном же зале на открывающей пленарной сессии 29 мая генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров представит результаты исследования миграционных настроений населения Дальнего Востока, а также сильные и слабые стороны демографического развития региона.

Тему здоровья обсудят в ходе панельной дискуссии. В ней примут участие представители лучших в России и мире практик общественного здоровья – руководители федеральных органов исполнительной власти, регионов Дальнего Востока и ведущих экспертных учреждений в сфере демографии в России.

Отдельные панельные дискуссии будут посвящены миграционной привлекательности Дальнего Востока и теме возрождения семейных ценностей. В них примут участие эксперты от общественных и научных организаций, представители профильных министерств и ведомств. Своим опытом участия в госпрограммах поделятся переехавшие на Дальний Восток соотечественники, руководители компаний, привлекающие работников из других регионов при помощи механизма стимулирования трудовой мобильности, а также многодетные семьи.

Завершит конференцию круглый стол «Общественный контроль демографической политики Дальнего Востока».

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#жизнь

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Комментарии
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  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    3 часа назад

    600 дебилов и не у одного не хватает мозгов, чтобы понять что демография страдает от зарплаты людей.( платите достойно и будет вам бум! А нищету плодить, уж извините....

  • ay

    ay
    2 часа назад

    междусобойчик для "правильных" персон.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Привезите на конференцию сто турков, сто негров и полный ПАЗик уголовников-рецидивистов. Всего на днёк. И через 9 месяцев население Благовещенска увеличится вдвое.

    И никаких докладов не нужно - да здравствует практическая демография.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    По законам природы, воспроизводство популяции возможно только при условиях, позволяющих вскармливание, вынашивание и выживание потомства для дальнейшего воспроизводства и роста популяции. Также, по законам природы, выживает сильнейший (здоровая, обеспеченная пищей, постоянным местом обитания, особь).

    Конференции нужно, если ставится конкретно объявленная цель, а не болтовня, учесть, что человек часть природы. Медведи имеют в одном помете 1-2 детенышей, т.к. вскармливают их в условиях дикой природы, а свиньи, не нуждающиеся в поисках корма, имеют в одном помете 10-15 детенышей. Также конференция должна наконец осознать, что в приватизации 90-х обеспечили свою популяцию 1-5% из свиней, а 95-99% "медведей" приходится кормиться в условиях дикого капитализма, когда свиньи жрут и нажраться не могут, а взять "медведям" часть пищи у них не позволяет ограждение хлева и расставленные капканы.

  • СТ

    СТ
    1 час назад

    Asom

    Привезите на конференцию сто турков, сто негров и полный ПАЗик уголовников-рецидивистов. Всего на днёк. И через 9 месяцев население Благовещенска увеличится вдвое.

    И никаких докладов не нужно - да здравствует практическая демография.



    Атличная генетика у уголовников-рецидивистов. Да здравствует демография. И докладчиков не будет.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Щаз все презервативы в городе иголками попрокалывают.

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