Благовещенск примет масштабную всероссийскую конференцию демографического развития

В Благовещенске с 28 по 30 мая пройдет всероссийская конференция демографического развития. В ней примут участие более 600 человек – это представители федеральных и региональных властей, НКО, предприятий и организаций ДФО, активная молодежь, а также эксперты в сфере демографии и миграции. Об этом сообщили в правительстве области.

«Такого количества экспертов по демографии у нас никогда не было. Приезд профильных ученых, в том числе и представителей всемирной организации здравоохранения, плодотворная дискуссия, которая пройдет в рамках конференции, предложения, которые будут сформированы в итоге, – все это позволит взглянуть на нашу работу по улучшению демографической ситуации в Амурской области с профессиональной точки зрения», – отметила зампред правительства области Ольга Лысенко.

Ключевыми темами на конференции станут: меры для повышения рождаемости и снижения смертности; переселение соотечественников; рынок труда Дальнего Востока; механизмы развития региона; молодежная и социальная политика.

Особенностью III Всероссийской конференции станет ее открытие – стартует мероприятие спортивным состязанием. 28 мая пройдет амурский марафон, на котором презентуют мобильную площадку ГТО. В тот же день власти региона презентуют пилотную программу «Сертификат здоровья», в рамках которой молодожены при регистрации брака получат сертификат на обследование репродуктивного здоровья супругов.

Кроме того, в течение всей конференции любой желающий сможет пройти экспресс-диагностику в пункте комплексного обследования состояния здоровья. Его оборудуют в холле ОКЦ.

В главном же зале на открывающей пленарной сессии 29 мая генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров представит результаты исследования миграционных настроений населения Дальнего Востока, а также сильные и слабые стороны демографического развития региона.

Тему здоровья обсудят в ходе панельной дискуссии. В ней примут участие представители лучших в России и мире практик общественного здоровья – руководители федеральных органов исполнительной власти, регионов Дальнего Востока и ведущих экспертных учреждений в сфере демографии в России.

Отдельные панельные дискуссии будут посвящены миграционной привлекательности Дальнего Востока и теме возрождения семейных ценностей. В них примут участие эксперты от общественных и научных организаций, представители профильных министерств и ведомств. Своим опытом участия в госпрограммах поделятся переехавшие на Дальний Восток соотечественники, руководители компаний, привлекающие работников из других регионов при помощи механизма стимулирования трудовой мобильности, а также многодетные семьи.

Завершит конференцию круглый стол «Общественный контроль демографической политики Дальнего Востока».

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Екатерина PL