Учёные: до ближайших к Солнцу звёзд человек доберётся через 100 лет

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Ближайших к Солнцу десяти звёзд человечество сможет достигнуть примерно через сто лет. Такова оценка физика Рене Хеллера из германского Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы, передаёт «Лента.ру».

Прогноз Хеллера основан на предположении, что в течение ближайших 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света. По мнению специалиста, достижение таких скоростей вполне доступно человечеству.

Хеллер провел анализ двухсотлетних исторических данных, согласно которому рост скорости, развиваемой созданными человеком транспортными средствами (от паровозов до станции Voyager 1), происходит быстрее, чем считалось ранее (в среднем 4,72 % в год).

Год назад российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к Альфе Центавра – ближайшей к Солнцу связанной системе из трёх звезд. Над аналогичным проектом под названием Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation (DE-STAR), ещё раньше начали работать в NASA.

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Алексей Воскобойников