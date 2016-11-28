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22мая
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сегодня, 17:26 0

Из благовещенского кафе двое парней украли ящик для пожертвований

Из благовещенского кафе двое парней украли ящик для пожертвований
Фото: sferabox.ru

Двое неизвестных отвлекли официантку и выкрали из кафе в микрорайоне ящик для сбора пожертвований. Сотрудница заведения побежала за ними, но вернуть украденное не смогла.

В кафе двое молодых людей зашли примерно в 16:00. Один из них обратился к девушке-официанту с вопросами по меню заведения. Пока он отвлекал сотрудницу, второй парень схватил ящик, установленный у кассы, и выбежал на улицу. Девушка бросилась за ними и даже смогла поймать одного из парней за руку. Тогда молодые люди начали угрожать официантке. Испугавшись, девушка отпустила грабителей.

Деньги собирали для маленького амурчанина Юрия Бородина. Трехлетнему жителю Белогорска требуется постоянное лечение. У мальчика ДЦП.

В ящике для сбора пожертвований было около 500 рублей. На место вызвали сотрудников полиции.

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#здоровье #происшествия

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