В амурском селе из «Дома природы» сбежал медведь

Фото: domsnov.ru

В понедельник, 22 мая, в селе Ивановка Ивановского района из «Дома природы» сбежал медведь. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

По его словам, на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Животное пришлось пристрелить, поскольку оно представляло опасность: вело себя агрессивно, бросалось на людей.

Как косолапый сумел покинуть клетку, в настоящее время выясняется. Связаться с зоопарком на момент публикации материала не удалось.

«Дом природы» существует в Ивановке не первый год. В 2008 году из него сбежали два маленьких медвежонка. Смотрителям своими силами удалось загнать Мишу и Машу в клетки.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев