Амурские КВНщики рассмешили комиков на Украине

Амурские ребята выиграли 50 тысяч гривен в украинском шоу «Рассмеши комика». Трио из Благовещенска – Станислав Леонов, Александр Болдырев и Борис Сон – рассмешило жюри. Они обошли других участников из России и Украины.

Парни ездили на съемки в Киев еще в апреле. Но в эфир на украинском телевидении шоу с их участием вышло только 20 мая. До этого ребята не имели права разглашать информацию о своей победе. В противном случае их лишили бы выигрыша.

На сцену с благовещенцами вышли КВНщики из российского Ростова-на-Дону и трое украинских артистов. Кроме благовещенской троицы, остальные выступали поодиночке. На выступление каждому давали по одной минуте. Если удавалось рассмешить жюри, участник получал денежный приз. Каждый мог забрать деньги или продолжить игру на тех же условиях. Но в случае проигрыша участники теряли выигранные деньги. Киевская публика и судьи шоу – Владимир Зеленский и Евгений Кошевой – приняли амурских юмористов на «ура».

«Евгений Кошевой не особо смеется в эфирах, я не видел, чтобы он прям взахлеб смеялся когда-то. А тут, смотря видео с нашим участием, я вижу, как он хохочет. Было даже неожиданно как-то. А Зеленский просто улыбался по-доброму», – рассказывает благовещенец Александр Болдырев.

В августе этого года амурских КВНщиков пригласили на новую съемку, где участие примут только победители разных выпусков шоу. На кону будет стоять приз в два раза больше нынешнего. КВНщики уже готовятся. О поездке ребят на Украину подробнее читайте на Амур.life.

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#культура #шоу-бизнес

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Нино Кохреидзе