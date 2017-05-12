Бассейн «Надежда» почти на две недели остался без горячей воды

После гидравлических испытаний в Благовещенске, которые проходили с 10 по 12 мая, горячая вода вернулась не во все жилые дома и здания города. Так, водоснабжения не оказалось в бассейне «Надежда». Почти две недели дети тренируются только на суше.

«Дети занимаются на суше, а на носу переводные экзамены. Мы четыре года занимаемся, первый раз такое. Говорят, школа № 5 и гостиница "Дружба" подключены к горячему водоснабжению, а бассейн – нет. И до конца этой недели не подключат», – рассказала корреспонденту Амур.инфо мама ребенка, посещающего бассейн «Надежда».

В самом спортивном учреждении подтвердили, что горячей воды действительно нет. 10 мая начались гидравлические испытания, после них водоснабжение так и не вернулось. «Мы не знаем сроки и причины. Все, что нам сказали – обнаружен порыв. Обычно нас предупреждают об отключениях заранее, но тут какая-то аварийная ситуация произошла. Пока ребята тренируются вне бассейна. Надеемся, что воду скоро вернут, и дети наверстают упущенные тренировки в воде. Мы еще в июне будем работать, поэтому время пока есть», – сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеской спортивной школы № 1 Наталья Попова.

В АКС подтвердили, что во время гидравлических испытаний в районе, где расположен бассейн , обнаружили порыв. Неполадки сразу начали устранять. Вечером 22 мая «Надежде» должны вернуть горячую воду.

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#дети #ЖКХ #спорт

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Екатерина PL