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Фонд капремонта Приамурья раскрыл сведения об уплате взносов амурчанами

Фонд капремонта Приамурья раскрыл сведения об уплате взносов амурчанами
Фото: moskva.glavny.tv

На официальном сайте Фонда капитального ремонта Амурской области появились сведения об уплате взносов на капитальный ремонт жителями региона. Информация разделена по городам и районам.

Данные доступны любому интернет-пользователю. Как сообщается на сайте Фонда, имеются сведения не только по каждому многоквартирному дому, но и по каждому помещению в нем. Публиковать такую информацию обязывает приказ Минстроя РФ от 30 декабря 2015 года № 965/пр.

Для доступа к данным необходимо зайти в раздел «Отчеты по приказу № 965» на сайте Фонда. Далее следует выбрать папку, соответствующую городу или району. После этого появится возможность выбрать конкретный многоквартирный дом. В разделе «стр. 3 Раздел IV» можно будет посмотреть номер помещения, информацию о расчетах по уплате взносов, в том числе задолженность или переплату.

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#ЖКХ #финансы

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