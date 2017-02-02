Фонд капремонта Приамурья раскрыл сведения об уплате взносов амурчанами
На официальном сайте Фонда капитального ремонта Амурской области появились сведения об уплате взносов на капитальный ремонт жителями региона. Информация разделена по городам и районам.
Данные доступны любому интернет-пользователю. Как сообщается на сайте Фонда, имеются сведения не только по каждому многоквартирному дому, но и по каждому помещению в нем. Публиковать такую информацию обязывает приказ Минстроя РФ от 30 декабря 2015 года № 965/пр.
Для доступа к данным необходимо зайти в раздел «Отчеты по приказу № 965» на сайте Фонда. Далее следует выбрать папку, соответствующую городу или району. После этого появится возможность выбрать конкретный многоквартирный дом. В разделе «стр. 3 Раздел IV» можно будет посмотреть номер помещения, информацию о расчетах по уплате взносов, в том числе задолженность или переплату.
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