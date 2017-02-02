Фонд капремонта Приамурья раскрыл сведения об уплате взносов амурчанами

Фото: moskva.glavny.tv

На официальном сайте Фонда капитального ремонта Амурской области появились сведения об уплате взносов на капитальный ремонт жителями региона. Информация разделена по городам и районам.

Данные доступны любому интернет-пользователю. Как сообщается на сайте Фонда, имеются сведения не только по каждому многоквартирному дому, но и по каждому помещению в нем. Публиковать такую информацию обязывает приказ Минстроя РФ от 30 декабря 2015 года № 965/пр.

Для доступа к данным необходимо зайти в раздел «Отчеты по приказу № 965» на сайте Фонда. Далее следует выбрать папку, соответствующую городу или району. После этого появится возможность выбрать конкретный многоквартирный дом. В разделе «стр. 3 Раздел IV» можно будет посмотреть номер помещения, информацию о расчетах по уплате взносов, в том числе задолженность или переплату.

Просмотров всего: 379

#ЖКХ #финансы

распечатать

Александр Авдеев