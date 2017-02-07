Прокуратура: сотрудники «Росгосстраха» ненадлежаще исполняют свои обязанности

Прокуратура Благовещенска провела проверку по информации, опубликованной на сайте Амур.инфо, о том, что горожане жалуются на очереди в «Росгосстрахе». В материале сообщалось, что клиенты страховой компании вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы их принял специалист, занимающийся осмотром машин, попавших в ДТП.

По информации прокуратуры, организованный страховщиком порядок осмотра поврежденных транспортных средств не должен нарушать требования законодательства, а также ограничивать или нарушать права граждан при обращении с заявлениями о страховой выплате или прямом возмещении убытков.

В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что в амурском филиале «Росгосстраха» действительно скапливаются большие очереди потерпевших, обратившихся в страховую компанию для подачи документов на выплату страхового возмещения и осмотра поврежденных в ДТП транспортных средств. Таким образом, «Росгосстрах» принимает недостаточные меры по организации надлежащего рассмотрения обращений клиентов, чтобы избежать очередей.

Эти нарушения, по информации прокуратуры, возникли в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками «Росгосстраха», ответственными за это направление работы.

По результатам проверки директору филиала «Росгосстраха» в Амурской области внесено представление об устранении нарушений федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений прав граждан находится на контроле прокуратуры города, сообщает областная прокуратура.

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Екатерина PL