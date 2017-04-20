НТВ ищет в Приамурье талантливых танцоров среди ребят, оставшихся без попечения родителей

Фото: domkonsalt.ru

Телекомпания НТВ готовит к производству проект «Ты супер! Танцы». По замыслу создателей, он поможет изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей – тех, кто увлекается танцами. Талантливых танцоров ищут и в Амурской области.

Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты Приамурья, телекомпания проведет дистанционный кастинг среди детей, проживающих в приемных и опекунских семьях, детдомах, а также тех, кто из-за сложной семейной ситуации находится в школах-интернатах. К участию приглашаются дети, занимающиеся следующими видами танца:

– балет (классический, романтический, современный);

– этнические (народные) танцы, отражающие традиции и обряды своего народа;

– исторические танцы (контрданс, полонез, балло и другие);

– бальные танцы (европейские и латиноамериканские);

– современные танцы (свободный танец, контемпорари, модерн, джаз-модерн, хастл, стрит-дэнс, хип-хоп, брейк-данс, крамп, поппинг, локкинг, R&B, тектоник и другие);

– спортивные танцы.

Чтобы стать участником кастинга, необходимо заполнить анкету на сайте ntv.ru и прислать видеоролики со своими выступлениями. Прием заявок завершится 20 июня. Съемки проекта «Ты супер! Танцы» начнутся в августе 2017 года.

«Это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами. Мы ищем талантливых ребят, обладающих незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающих в детских домах, приемных и опекунских семьях, школах-интернатах. Возраст участников – от 7 до 18 лет. Нас интересуют индивидуальные танцовщики и пары», – говорит заместитель генерального продюсера телекомпании НТВ Вадим Такменев.

Отмечается, что НТВ берет на себя все расходы на проезд, проживание и питание детей и сопровождающих.

Просмотров всего: 105

#дети #отдых

распечатать

Александр Авдеев