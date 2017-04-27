Британские энтузиасты за сутки организовали свадьбу для умирающего мужчины

Фото: life.ru

В Великобритании неравнодушные граждане помогли срочно организовать свадебную церемонию для пары, в которой мужчина, больной раком, доживает последние дни. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Life.

45-летняя Трейси Брукс и 63-летний Рэй Кершоу планировали сыграть свадьбу 2 июня, однако онкологическое заболевание Рэя (рак двенадцатиперстной кишки) начало стремительно прогрессировать. Прогнозы медиков неутешительны: мужчине осталось жить считанные дни.

Благодаря добровольным пожертвованиям свадьбу удалось организовать менее чем за сутки. Церемония бракосочетания состоялась в минувшую субботу в хосписе Спрингхилл в Рочдейле, куда помещён Кершоу.

На праздничном мероприятии присутствовали родственники влюблённых, а также персонал хосписа. Как полагается, невеста была одета в ослепительно белое свадебное платье, а жених – в строгий костюм.

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#здоровье #праздники

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Алексей Воскобойников