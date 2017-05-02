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сегодня, 15:26 0

Омбудсмен Москалькова: уголовное преследование за атеизм недопустимо

Омбудсмен Москалькова: уголовное преследование за атеизм недопустимо
Фото: Интерфакс

Атеизм не может быть причиной для уголовного преследования в России. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передаёт «Коммерсантъ».

«Каждый имеет право на свободу вероисповедания, на свои убеждения, это закреплено в Конституции», – подчеркнула Москалькова, отвечая на вопрос о возможности преследования по статье об оскорблении чувств верующих за сам факт отрицания существования бога.

Вопрос был задан при обсуждении вынесенного недавно приговора блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме. В тексте вердикта судей говорилось о высказываниях подсудимого, «содержащих признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога».

«Я считаю, что эту фразу нужно смотреть в контексте. Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести. Но приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они действительно оскорбительны», – настаивает омбудсмен.

11 мая «ловец покемонов» Руслан Соколовский получил 3,5 года заключения условно. Суд признал его виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи. В августе прошлого года блогер опубликовал видео, в котором ловит покемонов в храме. Обвинение запрашивало для него реального заключения. Но многие вставшие на защиту Соколовского заявляли, что его деяние никак не заслуживает уголовного наказания.

Как сообщало Амур.инфо, амурский священник Святослав Шевченко опубликовал видеоролик, где вступился за Соколовского. В частности, Шевченко заявил, что блогера не нужно сажать в тюрьму, поскольку тот не только озлобится на весь мир, но и «станет политической разменной монетой в руках определённых сил».

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#закон #религия #российская власть #суды

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