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В Приамурье отрабатывают действия при крупных землетрясениях

22 мая в семь утра в Приамурье начался первый этап командно-штабных учений, которые продлятся три дня. По замыслу первого этапа в результате высокой геофизической и геологической активности на всей территории Амурской области зарегистрированы многочисленные землетрясения.

Наиболее крупные из них, согласно сценарию учений, с магнитудой от 5,5 до 7 баллов произошли на территориях Благовещенска, Белогорска, Зеи, Тынды, Свободного, Шимановска, Райчихинска, Циолковского, Прогресса.

На этом этапе учений отрабатываются приведение в полную готовность систем связи, создание оперативных группировок для оценки ЧС, уточнение расчетов и порядка укрытия населения в защитных сооружениях, развертывание и приведение в готовность к применению повседневных, запасных и подвижных пунктов управления, проверка готовности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, проведение мероприятий по маскировке и проверка готовности объектов ГО и их систем жизнеобеспечения.

Учения проходят под руководством губернатора региона. В мероприятиях участвуют органы исполнительной власти, городские округа и муниципальные районы области.

Основная цель учений – отработка вопросов организации управления по выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров, проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации чрезвычайно ситуации природного и техногенного характера, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#происшествия #учения

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