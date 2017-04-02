С центральной улицы Свободного уберут торговые палатки

Фото: alekseevsk.ru

В городе Свободный с центральной улицы Ленина уберут торговые палатки. Это потребовал сделать и. о. главы города Юрий Романов, сообщает «Алексеевский городской сайт». Но пока это не коснется тех, кто торгует рассадой.

«Я против того, чтобы центральная улица у нас была как одно большое торговое место. В цивилизованных городах такого уже не встретишь. Особенно около Гастронома – самый настоящий бардак. И в этом году он точно закончится. Рядом же есть центральный рынок, надо его "раскачивать". Никто не потеряет покупателей, если переехать туда. Постепенно горожане узнают, что там можно купить фрукты, например, и они туда будут ходить», – считает Юрий Романов.

Как отмечает «Алексеевский городской сайт», палатки должны убрать в ближайшее время. Однако в этом году не будут трогать пенсионеров, торгующих рассадой или плодово-овощной продукцией со своих дачных участков. Их попросят освободить место только в следующем году. При этом Юрий Романов предлагает организовать дополнительные места для уличной торговли в районах.

«Я не против того, чтобы что-то продавалось на улице Ленина, но это должно быть красиво! Если хотите, можете это делать, но ставьте тогда для этих целей нормальные торговые павильоны, которые не будут портить облик города. Все ваши предложения мы готовы рассмотреть и с каждым их отработать персонально», – сказал Юрий Романов торговцам на встрече в мэрии Свободного.

Отмечается, что тем, кто сейчас незаконно торгует на улице Ленина, дали неделю на переезд. После этого контроль административной комиссии будет усилен. Штрафные санкции составят до 50 тысяч рублей.

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#Свободный #торговля

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Александр Авдеев