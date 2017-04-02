Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 1

С центральной улицы Свободного уберут торговые палатки

С центральной улицы Свободного уберут торговые палатки
Фото: alekseevsk.ru

В городе Свободный с центральной улицы Ленина уберут торговые палатки. Это потребовал сделать и. о. главы города Юрий Романов, сообщает «Алексеевский городской сайт». Но пока это не коснется тех, кто торгует рассадой.

«Я против того, чтобы центральная улица у нас была как одно большое торговое место. В цивилизованных городах такого уже не встретишь. Особенно около Гастронома – самый настоящий бардак. И в этом году он точно закончится. Рядом же есть центральный рынок, надо его "раскачивать". Никто не потеряет покупателей, если переехать туда. Постепенно горожане узнают, что там можно купить фрукты, например, и они туда будут ходить», – считает Юрий Романов.

Как отмечает «Алексеевский городской сайт», палатки должны убрать в ближайшее время. Однако в этом году не будут трогать пенсионеров, торгующих рассадой или плодово-овощной продукцией со своих дачных участков. Их попросят освободить место только в следующем году. При этом Юрий Романов предлагает организовать дополнительные места для уличной торговли в районах.

«Я не против того, чтобы что-то продавалось на улице Ленина, но это должно быть красиво! Если хотите, можете это делать, но ставьте тогда для этих целей нормальные торговые павильоны, которые не будут портить облик города. Все ваши предложения мы готовы рассмотреть и с каждым их отработать персонально», – сказал Юрий Романов торговцам на встрече в мэрии Свободного.

Отмечается, что тем, кто сейчас незаконно торгует на улице Ленина, дали неделю на переезд. После этого контроль административной комиссии будет усилен. Штрафные санкции составят до 50 тысяч рублей.

Просмотров всего: 372

#Свободный #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    давно пора убрать этот колхоз с улицы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 10

В Благовещенске ограничат продажу алкоголя на время праздников
Общество 3

Никите Михалкову предложат снять фильм про амурских староверов
Происшествия 2

Амурчанина наказали обязательными работами за кражу декоративного светящегося дерева
Происшествия

В Свободном пропал пожилой мужчина