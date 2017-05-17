В Благовещенске ограничат продажу алкоголя на время праздников

Фото: забрабочий.рф

В праздничные дни в областном центре Приамурья ограничат продажу алкоголя. Это касается последнего звонка и выпускного в школах города, Дня знаний, а также Международного дня защиты детей, Дня молодежи и праздничных мероприятий, посвященных 161-й годовщине со дня основания Благовещенска.

Нельзя продавать алкогольную продукцию в День защиты детей, в День молодежи и День знаний. Во время последнего звонка, 25 мая, и выпускного, 24 июня, продавать спиртное запрещено за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых органами власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

День города будет праздноваться 3 июня. В этот день на площади имени Ленина с 17:00 до 20:00 проведут акцию «Гулянье на Большой»; с 20:00 до 21:45 состоится концертная программа; с 21:50 до 22:00 – фейерверк. Граница территории в радиусе 700 метров от площади, где будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, определена по схеме.

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#праздники #торговля

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Екатерина PL