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сегодня, 14:59 10

В Благовещенске ограничат продажу алкоголя на время праздников

В Благовещенске ограничат продажу алкоголя на время праздников
Фото: забрабочий.рф

В праздничные дни в областном центре Приамурья ограничат продажу алкоголя. Это касается последнего звонка и выпускного в школах города, Дня знаний, а также Международного дня защиты детей, Дня молодежи и праздничных мероприятий, посвященных 161-й годовщине со дня основания Благовещенска.

Нельзя продавать алкогольную продукцию в День защиты детей, в День молодежи и День знаний. Во время последнего звонка, 25 мая, и выпускного, 24 июня, продавать спиртное запрещено за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых органами власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

День города будет праздноваться 3 июня. В этот день на площади имени Ленина с 17:00 до 20:00 проведут акцию «Гулянье на Большой»; с 20:00 до 21:45 состоится концертная программа; с 21:50 до 22:00 – фейерверк. Граница территории в радиусе 700 метров от площади, где будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, определена по схеме.

Просмотров всего: 836

#праздники #торговля

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Напугали ежа голой попой :)

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    МЭР ОНА ТАКАЯ МЭР

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Все алкаши Благовещенска выражают Вам огромную благодарность за то, что заранее предупредили!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Надеюсь такие акции будут чаще

  • alex 3

    alex 3
    53 минуты назад

    самогон и брагу , еще ни кто не отменял! бухнём!

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    alex 3

    самогон и брагу , еще ни кто не отменял! бухнём!



    Полюбасу

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    СаняCh

    Надеюсь такие акции будут чаще



    Придёт новый пьющий губернатор и такие акции будем вспоминать как тупость предыдущего губернатора. Толку от этих акций ноль, а вот предпринимателям, чьи магазины находятся в "блокадном кольце", снижение выручки.

    Когда бошка у властей будет работать? Достали долбоящеры.

  • ММС

    ММС
    33 минуты назад

    Да какой там самогон с брашкой. Все как и всегда запасы делают заранее, как белки перед долгой зимой. Обязательно у выпускников есть второй и последующие дни после встречи рассвета, где уже без родителей и контроля выпускники смело употребляют горячительные напитки. Это сейчас стало как в совдепи безалкогольные свадьбы.

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    ММС

    Да какой там самогон с брашкой. Все как и всегда запасы делают заранее, как белки перед долгой зимой. Обязательно у выпускников есть второй и последующие дни после встречи рассвета, где уже без родителей и контроля выпускники смело употребляют горячительные напитки. Это сейчас стало как в совдепи безалкогольные свадьбы.



    Вот и я о том же. Я живу в центре, так рядом стоят два магазина, один из них входит в "блокадное кольцо", другой нет. Зачем устраивать этот фарс? Чтобы купить алкоголь, надо всего лишь дорогу перейти.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    16 минут назад

    ММСДа какой там самогон с брашкой. Все как и всегда запасы делают заранее, как белки перед долгой зимой. Обязательно у выпускников есть второй и последующие дни после встречи рассвета, где уже без родителей и контроля выпускники смело употребляют горячительные напитки. Это сейчас стало как в совдепи безалкогольные свадьбы.


    А там не только второй и последующий дни, там ещё несколько лет студенчества..

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