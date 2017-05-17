Морской лев утащил под воду девочку в канадском зоопарке (видео)

Фото: youtube.com

В Канаде морской лев вцепился в платье девочки и утащил её под воду. ЧП случилось в зоопарке города Ричмонд. Один из присутствующих тут же бросился в воду и спас ребёнка, передаёт РИА Новости со ссылкой на портал CBC News.

Видео инцидента опубликовано на YouTube местным жителем. В начале ролика видно, как животное неспешно плавает рядом, а люди на причале умиляются и бросают ему куски хлеба. В какой-то момент животное подплыло очень близко, высунув мордочку из воды. Маленькая девочка, чтобы лучше его рассмотреть, присела на край причала. Не дав никому опомниться, морской лев выскочил из воды, одним рывком схватил ребёнка зубами за платье и утащил за собой. Шокированные очевидцы начали кричать и паниковать.

Один из мужчин мгновенно отреагировал на случившееся и прямо в одежде прыгнул вслед за малышкой. Спустя пару мгновений он благополучно вытащил испуганного ребёнка обратно на причал.

Как пояснили эксперты по морским млекопитающим, обычно морские львы не проявляют агрессии по отношению к людям. Вполне возможно, что в данном случае животное могло принять белое платье девочки за рыбу.

Директор центра исследования морских животных при Университете Британской Колумбии Эндрю Трайтс считает, что в произошедшем виноваты люди, которые забывают об элементарной осторожности.

«Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди, которые относятся к дикой природе с должным уважением. Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми», – заявил он.

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Алексей Воскобойников