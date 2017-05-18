Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 0

Порывы ветра до 17 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 23 мая

Порывы ветра до 17 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 23 мая
Фото: instagram

В Амурской области 23 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут слабые и умеренные дожди, по северо-западу ночью возможен мокрый снег, гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура составит 14…19 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске 23 мая установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Термометры ночью покажут плюс 7…9 градусов, днем – плюс 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 627

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Дождь в некоторых северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

сегодня, 09:15
Общество 4

Снег выпал в Селемджинском районе Амурской области
Общество 1

Около 18 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 20 мая
Общество

На юге Приамурья ожидаются заморозки