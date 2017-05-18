Порывы ветра до 17 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 23 мая

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В Амурской области 23 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут слабые и умеренные дожди, по северо-западу ночью возможен мокрый снег, гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура составит 14…19 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске 23 мая установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Термометры ночью покажут плюс 7…9 градусов, днем – плюс 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL